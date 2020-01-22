Новим куратором Криму став "наглядач НКВД": Чубаров попередив про небезпеку

Призначення віцепрем'єра РФ Марата Хуснулліна куратором окупованого Криму є контрпропагандистським прийомом Кремля у відповідь на міжнародну критику про переслідування Росією кримських татар.
Про це в блозі на "Ехо Москви" написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Незалежно від того, якими мотиваціями керувалися Путін з Мішустіним під час визначення куратора над окупованим Кримом, здається, що важливу роль відіграло й етнічне походження Хуснулліна. Ні-ні, не в тому значенні, як могли подумати ті, які впевнені, що "татари" та "кримські татари" – це один народ, водночас одна частина живе в Криму, інша – на Волзі... А тому домовляйся, мовляв, Марате, зі своїми татарами..." – пояснив він.
Чубаров пояснив, що між кримськими й казанськими татарами хоч і є схожість, але це різні народності. Він додав, що Путін мав би знати, що ще з часів СРСР Москва завжди намагалася підбурювати між собою поневолені нею тюркські народи.
"Наглядачі за кримськими татарами коменданти в місцях спецпоселень нерідко призначалися з-поміж офіцерів НКВД – казанських татар. Зрозуміло, що тут враховувалася і відносна схожість мов, що сприяло комендантам відстежувати настрої в середовищі спецпоселенців-кримських татар", – розповів Чубаров.
Марат Хуснуллін
Рамблер
Глава Меджлісу акцентував, що Кремль може використовувати співзвучне етнічне походження кримських і російських татар, щоб "західне міщанство могло легко проковтнути цю смердючу наживку".
"У будь-якому разі, погодившись на огидну роль табірного наглядача в окупованому Росією Криму, Марат Хуснуллін поставив себе в один ряд недоброї пам'яті комендантів НКВД", – додав Чубаров.
Рефат Чубаров
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров запропонував план порятунку Криму.
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