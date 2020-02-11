Хто такий Андрій Єрмак: що відомо про нового керівника Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Єрмака главою Офісу президента.

Відповідний документ №48/2020 було опубліковано на сайті ОП 11 лютого. Іншим своїм указом, №46/2020, глава держави звільнив із посади керівника ОПУ Андрія Богдана.

Біографія Андрія Єрмака

Андрій Єрмак – уродженець Києва, йому 49 років. Почав свою юридичну кар'єру ще під час навчання в Київському національному університеті, а невдовзі після закінчення ВНЗ заснував "Міжнародну юридичну компанію". Фірма Єрмака однією з перших в Україні почала співпрацювати з телеканалами та дистриб'юторами кінопродукції в питаннях захисту авторського права. Зокрема, вона захищала в Україні інтереси таких медіагігантів, як The Walt Disney Company та Universal Pictures.

Андрій Єрмак

Крім того, Єрмак займався продюсуванням українських кінофільмів: спортивної драми 2017 року "Правило бою" і драми "Межа". Новий керівник Офісу президента є членом Української та Європейської кіноакадемій.

Андрій Єрмак в команді Зеленського

21 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака своїм помічником. На цій посаді він супроводжував Зеленського в міжнародних візитах, брав участь у переговорах у "нормандському форматі", опікувався питаннями обміну полоненими й відповідав за українсько-американські відносини.

Андрій Єрмак і Володимир Зеленський

У 2020 році, після відставки голови ОПУ Андрія Богдана, Андрій Єрмак був призначений на його місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про можливу відставку Богдана з'явилася 10 лютого.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував чутки про звільнення керівника ОП. Підтвердити дані він не зміг, проте заявив, що "можливо все".

У мережі на новини про "чергову відставку" Богдана відреагували новими жартами та мемами.

Раніше вже з'являлися подібні відомості. 1 серпня в мережі показали заяву, в якій Богдан нібито попросив звільнити його з посади. Незабаром він заявив, що такі документи підписали всі співробітники ОП і про жодне звільнення не йдеться.

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