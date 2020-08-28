Новим головою Черкащини став ветеран АТО: представив особисто Зеленський

Під час робочого візиту на Черкащину президент України Володимир Зеленський особисто представив нового голову області Сергія Сергійчука.

Як повідомила пресслужба українського лідера, на зустрічі з представниками бізнесу регіону він вручив новому очільнику Черкаської ОДА службове посвідчення.

"Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації на Черкащині. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є. Дуже хочеться, щоб ви дійсно одразу почали діяти. Щоб одразу і бізнес, і люди бачили вашу підтримку. А це значить, що це не тільки ваша підтримка, а й влади та президента", – зазначив Зеленський.

Зі свого боку Сергійчук подякував главі держави за довіру та пообіцяв працювати на результат. "Буду розвивати область, щоб життя черкасців було кращим. Це і залучення інвестицій, і створення нових робочих місць. Це забезпечення економічної безпеки та медичної, покращення якості освіти. Це і "Велике будівництво", – сказав новий голова ОДА.

Сергій Сергійчук очолив Черкаську область Сайт президента України

Нагадаємо, Сергій Сергійчук народився 22 грудня 1970 року в Києві в родині службовців. Він є учасником бойових дій на Донбасі, має дружину, сина та доньку.

Чиновник отримав вищу технічну та юридичну освіту. Зокрема, у 1994 році Сергійчук закінчив Київське вище інженерне-радіотехнічне училище протиповітряної оборони імені маршала авіації Покришкіна (з 1993 року – Київський військовий інститут управління та зв’язку).

У 2000 році він здобув кваліфікацію спеціаліста права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Сергійчук працював на керівних посадах в СБУ, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації. Також він був депутатом Дніпровської районної ради у місті Києві, в. о. голови Дніпровської РДА у Києві та його заступником. Крім того, з 2009 по 2018 рік Сергійчук мав досвід роботи радником у Верховній Раді України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 серпня Зеленський представив також нового голову Кіровоградської області Андрія Назаренка. Президент застеріг Назаренка від повторення історії з його попередником Андрієм Балонею, якого підозрюють в отриманні 1,8 млн грн хабаря.