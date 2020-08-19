Рішення Печерського суду про повторний арешт картин з колекції Петра Порошенка, який вже був визнаний незаконним в апеляційній інстанції, свідчить про те, що в Офісі президента не готові визнавати свої помилки.

Таку думку висловив адвокат Порошенка Ілля Новіков. Він зауважив, що це відбувається у цілковитій стилістиці Путіна, яку наслідує Зеленський і його оточення, передає пресслужба "Європейської солідарності".

"Сама собою ситуація, коли Печерський суд повторно приймає рішення про арешт майна по скандальній справі, по якій рішення одного разу було визнане повністю незаконним апеляційним судом , – це не сенсація. З моєї точки зору, важливо в цій ситуації те, що після того грандіозного скандалу, який був у першій половині літа і який закінчився фактичною капітуляцією Офісу Генерального прокурора в тому ж Печерському суді, коли вони відмовилися від своєї позиції в суді. Ті самі люди, той самий прокурор йде повторно з цим новим клопотанням про арешт майна", – зауважив адвокат.

За його словами, важливо не те, що вирішив Печерський суд, а те, що Офіс генпрокурора в координації з іншими структурами, вирішили продовжити те, що вони почали.

"Очевидно, що в Офісі президента України змінилась людина, яка відповідає за координацію з правоохоронними структурами і конкретно за серію справ проти Порошенка. Раніше це був Смірнов, очевидно, що за результатами його роботи було визнано, що він не справляється. І очевидно з того, що ми спостерігаємо, на це місце був призначений Татаров. І першою ж дією було те, що ті люди, які займались кілька місяців цими провадженнями і повністю себе скомпрометували, вони залишені робити цю роботу. І те, що їм було сказано, що треба було піти і доробити. Те, що не вийшло з картинами, тоді виправте, тому що ми не можемо визнати свою помилку. Ось це найнебезпечніша річ. Це стосується і перетворення в Білорусь, це стосується стилістики Путіна, коли керівник сам не визнає свої помилки і фактично підлеглим забороняє визнавати свої помилки. Забороняє давати задню", – зазначив адвокат Порошенка.

Він запевнив, що усі рішення, які ухвалюватимуться у такому ключі, будуть оскаржуватися.

"Це для нас рутинна ситуація. Я думаю, що з цим новим арештом буде те саме, що й з попереднім. Це може зайняти кілька тижнів, місяців, але результат буде той самий", – переконаний Новіков.

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