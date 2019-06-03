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Новий Виборчий кодекс: Парубій назвав дату розгляду ВРУ

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Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 6 червня, розпочне розгляд поправок до другого читання проекту Виборчого кодексу (№3112-1).

"Орієнтовно після обіду рекомендується, щоб ми увійшли в розгляд проекту Виборчого кодексу №3112-1... Комітет направив поправки на розгляд залу. Це означає, що в залі повинна пройти професійна і компетентна робота", - сказав голова парламенту Андрій Парубій на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп ВРУ в понеділок, 3 червня.

Андрій Парубій

Андрій Парубій

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Спікер висловив надію на те, що вдасться прийняти кодекс на поточній сесії Верховної Ради.

Крім того, Парубій сподівається, що до четверга апарат парламенту встигне підготувати таблиці поправок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

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Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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