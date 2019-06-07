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Новий Виборчий кодекс: нардепів закликали не гнатися за хайпом

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Якщо депутати Верховної Ради України почнуть гнатися за "хайпом" і під час розгляду проекту нового Виборчого кодексу вноситимуть правки на ходу – ухвалені закони можуть виявитися недієздатними.

Таке попередження зробив експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ (ЦППР), юрист Богдан Бондаренко в ефірі ObozTV.

На думку експерта, з точки зору PR депутатам чинного 8-го скликання варто було б ухвалити Виборчий кодекс до кінця своєї каденції.

"Просто в чому ризик: вони можуть погнатися за самим фактом хувалення нового виборчого закону, а що там буде в середині...", – зауважив він.

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Бондаренко пояснив, що Виборчий кодекс – це цілий збірник законів, які регулюють не тільки парламентські, але й місцеві вибори, а також вибори президента України і діяльність Центральної виборчої комісії.

"Якщо вони почнуть на бігу змінювати дуже складну модель Виборчого кодексу – є ймовірність, що в кінці ми отримаємо недієздатний закон. У гонитві за хайпом можна втратити більше, ніж отримати", – застеріг юрист.

Він звернув увагу на те, що проект Кодексу – складний і скрупульозно складений текст.

"Робоча група довго над ним працювала. Наскільки мені відомо, комітет затвердив саме той проект, який вона підготувала. Були якісь деталі та зауваження. Але якщо депутати проголосують рівно за ідею, яка була закладена, і не будуть "вибивати" поправки на ходу – це буде більш позитивно", – впевнений Бондаренко.

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Крім того, за його словами, за допомогою правок будь-яка фракція за бажання зможе заблокувати ухвалення Виборчого кодексу.

"Там близько 4700 правок. Якщо хтось захоче заблокувати процес, він ставитиме кожну свою правку на голосування, тобто по 3 хвилини на правці може забирати. І в принципі це не дасть можливості парламенту ухвалити новий Виборчий кодекс. Якщо буде інша позиція – є ймовірність, що ці правки пройдуть швидше", – розповів експерт.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

twitter.com/verkhovna_rada

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада планує розпочати розгляд поправок до другого читання проекту Виборчого кодексу (№3112-1) на пленарному засіданні в четвер, 6 червня.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПозачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Богдан Бондаренко
Місце
Україна
Теги
вибори в Україніпроект законуВерховна Рада Україниголосування
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