Україна запропонувала новий "Мінськ": названо ключові зміни

Україна запропонує Росії внести зміни до Мінських угод та узгодити проведення виборів в ОРДЛО тільки після відновлення контролю над кордоном.

Про суть нових напрацювань розповів представник України в робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Олексій Резніков в ефірі ObozTV. Він нагадав про міжнародний досвід вирішення конфліктів і закликав роз'яснити це російській стороні "на пальцях".

"Взяття контролю українським урядом над кордоном між Україною і Росією – важлива складова питання безпеки. На жаль, в Мінських угодах в п. 9 комплексу заходів написано інше – про те, що взяття контролю над кордоном має відбуватися наступного дня після проведення виборів. Це неробоча модель і вона підлягає перегляду", – наголосив Резніков.

Він повідомив, що Київ розпочне підготовку змін і доводитиме свою позицію на переговорах, посилаючись на міжнародний досвід.

За словами парламентера, українські експерти проаналізували більше 500 військових конфліктів на планеті. І статистика свідчить: якщо контроль над кордоном не відновити, то ймовірність нової ескалації дуже висока.

"А якщо сталося роззброєння, демілітаризація, демобілізація комбатантів, взяття контролю над кордоном, і після цього проводяться вибори – тоді повторення конфлікту не відбувається", – зазначив він.

"Потрібно переконувати, пояснювати на пальцях по-простому. Дивіться, ви ж декларуєте, що ви за припинення насильства і війни? Підтверджуєте? Так? А тепер дивіться на факти – ось приклади Хорватії та інших країн колишньої Югославії, ось приклади Північної Ірландії, Анголи , Ліберії і так далі. Ми ці приклади покладемо їм на стіл", – пояснив Резніков.

Представник ТКГ визнав, що сьогодні президент РФ Володимир Путін наполягає на зворотній схемі: спочатку вибори, потім – повернення Україні контролю над кордоном. Однак, на його думку, Києву потрібно відстоювати свою позицію за допомогою європейських партнерів.

"Меркель сказала те ж саме – що ці угоди не камінь, вони мають бути гнучкими, і вона підтримує ідею, що потрібно працювати над переглядом Мінських домовленостей", – нагадав він.

Резніков додав, що чинні Мінські домовленості написані "не дуже якісно з юридичної точки зору".

"Мінські угоди не реалізовуються повною мірою, бо вони написані погано. Нереалістично. Вони написані без урахування міжнародного досвіду. І якщо у нас всі сторони готові до примирення, то перегляд Мінських угод ні для кого не буде трагедією", – запевнив він.

За прогнозом Резнікова, до часу проведення чергового саміту в "нормандському форматі", який заплановано на березень 2020 року, Україна має виконати "домашнє завдання": "Це розведення в нових трьох зонах з гуманітарною метою. І ми повинні закінчити обмін полоненими. Це мінімум дві речі, які можливо зробити".

Крім того, наголосив він, Київ повинен працювати над внесенням змін до законодавства, в тому числі виносити на обговорення питання амністії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на саміті в Парижі президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на Донбасі можливі тільки після повернення контролю над кордоном. Главу РФ Володимира Путіна розлютила пропозиція Зеленського змінити "Мінськ".

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