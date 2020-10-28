Новий спікер української делегації в ТКГ щодо Донбасу зізнався, що "багато брехав і не патріот"

Новопризначений радник і спікер української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Олексій Арестович не вважав себе патріотом.

Ще в кінці 2017 року Арестович відверто зізнався про свій світогляд, зазначивши, що "багато брехав", , Починаючи з весни 2014 року. Він заявляв, що "не перекручував факти, а "не до кінця казав, що насправді думав".

"Я – не патріот. Причому не тільки України, а й будь-якої національної держави як такої. Я патріот "5-го проекту", проекту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського", – писав Арестович.

Він розповідав, що "на питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови/мов, закриття історичних ран" дивиться, "як солдат на вошу".

"Саме тому я повертаюся до мови, якою мені зручно говорити. Якщо ви – патріот, я поважаю ваші погляди. Але мені сильно не подобається та версія патріотизму, на якій ми всі дружно поїхали..." – писав він.

Пост з Facebook Арестович

Як писав OBOZREVATEL, 28 жовтня Олексій Арестович повідомив, що призначений радником з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України.