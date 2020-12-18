Новий "слуга" прийшов у Раду з годинником за $12 тисяч. Фото

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Анатолій Гунько, який недавно переміг на довиборах до Верховної Ради в мажоритарному окрузі №208 в Чернігівській області, прийшов на засідання парламенту з дорогим годинником фірми Breguet.

Як повідомляє "Апостроф", вартість такої моделі в інтернеті становить $12 тисяч (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Тож нардеп носить годинник, який коштує понад 150 прожиткових мінімумів в Україні.

Гунько засвітив у Раді годинник Breguet apostrophe.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні провели довибори до Верховної Ради на 208-му окрузі. Там балотувався лідер Радикальної партії Олег Ляшко, але перемогу отримав кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.

Гунько – фігурант гучної кримінальної справи. Усього пів року тому, 15 травня, суд зняв арешт з його майна. Йдеться про можливу крадіжку майже 100 га землі держпідприємства "Радіопередавальний центр" у Броварах. За рішенням слідчого судді, тоді в Гунька заарештували чотири автомобілі й чотири земельні ділянки в Чернігівській області, де він обрався депутатом.

Про те, що ще відомо про Гунька, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.