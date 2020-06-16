Новий "слуга народу" склав присягу нардепа в Раді

Денис Маслов, обраний минулого літа до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу", склав присягу народного депутата.

Це відбулося під часпарламентського засідання у вівторок, 16 червня. Маслов поставив під присягою свій підпис за трибуною Верховної Ради.

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", – зазначив нардеп.

Денис Маслов склав присягу нардепа pravda.com.ua

Зазначимо, Маслов потрапив у парламент замість Олександра Ткаченка, якого обрали міністром культури та інформаційної політики.

12 червня Центральна виборча комісія зареєструвала Маслова народним депутатом від партії "Слуга народу", він був №138 у списку.

Що відомо про нового нардепа від "Слуги народу"

Денис Маслов – керуючий партнер адвокатського об'єднання "ЛОУАТЕК". Він також є директором ТОВ "Авін Трейд" і засновником ТОВ "Юридична фірма "Форца". Ще екссуддя – член ради Дніпропетровського відділення Асоціації правників України, делегат в Правовій асамблеї Асоціації правників України від Дніпропетровської області та член регіональної ради з питань реформ у сфері юстиції.

Маслов працював суддею Дніпровського райсуду в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Крім цього, обіймав керівні посади в юридичних компаніях.

Він закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Також має другу вищу освіту за спеціальністю "Банківська справа".

В інформації про себе на сайті Асоціації правників України Денис Маслов вказав, що ще "з дитинства мріяв стати президентом нашої країни, донині (досьє юриста датоване 2019 роком. – Ред.) мрія залишається незмінною". Також він зізнався, що звільнився із роботи в райсуді м. Кам’янське за власним бажанням, оскільки мав більші амбіції: "прагнув стати частиною команди, яка впровадить значні зміни в країні, зокрема, у судовій сфері".

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