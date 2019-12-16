Зеленський запрошений: спливли деталі про новорічну вечірку "слуг народу"

На новорічний корпоратив партії "Слуга народу", який пройде в п'ятницю, 20 грудня, запрошений особисто президент України Володимир Зеленський.

Про це з посиланням на власні джерела в політсилі повідомляє "Українська правда".

Відзначається, хто крім глави держави запрошення отримали народні депутати, члени уряду, а також співробітники Офісу президента.

"Слуга народу" запросила Зеленського на корпоратив 24 канал

Нагадаємо, свято пройде в одному з найдорожчих ресторанів-клубів Києва – "CHI", який розташований на 3-му поверсі КВЦ "Парковий", де "слуги" збираються на з'їзди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник голови фракції Олександр Корнієнко зізнався, що на новорічну вечірку планують витратити близько 1 мільйона гривень. За його словами, фінансувати всю "тусовку" будуть спонсори партії.

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