Новий референдум у Криму: в чому хитрість пропозиції Собчак

Пропозиція кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак провести в анексованому Криму черговий референдум щодо визначення статусу півострова є відвертою маніпуляцією з її боку.

Про це в ефірі ObozTV заявив юрист Олександр Климчук.

"Сама думка про проведення такого референдуму нелогічна. "Чи хочете ви стати незалежними?" як прозвучало питання. Питання це РФ вже озвучувало. Вони провели референдум і сказали, що "ми самі по собі, а тепер приєднуємося до РФ". Собчак знову це каже", - зазначив він.

Також Клімчук наголосив, що й псевдореферендум чотири роки тому теж проводився у порушення законодавства.

"На той час це порушувало і законодавство України, і Конституції АР Криму. Такий референдум не можна було проводити. Адже там маніпуляція, що Крим міг самовизначитися", - додав юрист.

Крім того, він згоден з тим, що подібні заяви Собчак дають підстави українській владі не надавати їй дозволу на відвідування півострова.

"Я вважаю це можливим. У зв'язку з тим, що вона говорить про проведення референдуму за законами РФ. Значить, вона визнає юрисдикцію РФ в Криму", - резюмував Клімчук.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", визначення статусу Криму як національної автономії кримськотатарського народу в Конституції України не може бути прецедентом для інших етносів в Україні.