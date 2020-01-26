Новий прем'єр чи мер Києва? Тищенко висловився про свою долю в "Слузі народу"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко поки що не бачить себе на посаді прем'єр-міністра України.

Про це він сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL, зазначивши, що не бачить скандалу в прослуховуванні з нинішнім главою Кабміну Олексієм Гончаруком.

"Його можна зрозуміти, у внутрішніх розмовах багато хто переходить на стьоб. Це психологія, іноді на таких прийомах людина спрацьовує на протиріччях", – заявив нардеп.

Тищенко також заявив, що в разі пропозиції від президента стати прем'єром він, швидше за все, відмовився б.

"Знаєте, є хороша крилата фраза з фільму мого дитинства, коли один герой каже: "Ще б трошки навчився і готовий". Так і мені, потрібно трохи побути політиком, повчитися, перш ніж приймати такі економічні, відповідальні рішення", – повідомив він.

Також Тищенко додав, що поки що не замислювався про те, щоб в майбутньому стати мером Києва, додавши, що такі рішення повинні прийматися в обговореннях з колегами по фракції.

Олексій Гончарук та Микола Тищенко

Як писав OBOZREVATEL, минулої осені Тищенко потрапив в ряд скандалів. Один з них планували показати в сюжеті 1+1, який раптово був знятий з ефіру.

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