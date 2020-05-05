"Слуга народу" з ТКГ озвучив умови проведення виборів в ОРДЛО

Юрій Сергієнко Політика 22:35, 5.05.2020 Оновлено: 22:55, 5.05.2020

Місцеві вибори на окупованій території Донбасу можуть відбутися тільки після відновлення контролю України над ними.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявив новий представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, нардеп від "Слуги народу" Андрій Костін.

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"Наше бажання досягти саме такого результату (проведення виборів). І для того, щоб не витрачати час на перехід від якихось домовленостей на рівні представників у ТКГ, і потім піднімати їх на рівень Кабміну і Верховної Ради, ми готові зараз включитися в цю роботу. Але, безумовно, не може бути виборів за українським законодавством на території, яка непідконтрольна Україні", – уточнив він.

За словами Костіна, без отримання контролю над ОРДЛО, кордоном і без виведення військ провести вибори за українськими законами неможливо.

"Ці питання взаємопов'язані, і саме тому різні підгрупи і працюють кожна зі своєю сферою, але у нас буде чітка координація і на рівні голови делегації та його заступників", – зазначив представник України.

Він додав, що вже після легітимних і демократичних виборів можна буде йти шляхом подальшої реінтеграції Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Єрмак сподівається, що вибори на окупованому Донбасі пройдуть у жовтні 2020 року, одночасно з виборами в інших містах України.

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