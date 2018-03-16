Новий очільник МВС Зеегофер не вважає іслам частиною Німеччини

Лідер баварських консерваторів Горст Зеегофер, новий міністр внутрішніх справ ФРН, озвучив позицію, проилежну поглядам Меркель. Він наголосив, що мусульмани, які мешкають в країні, є частиною Німеччини, а от іслам - ні.Висловлювання нового міністра внутрішніх справ Німеччини Горста Зеегофера (Horst Seehofer) спричинили нову хвилю дебатів щодо ролі ісламу в країні. "Ні. Іслам не є частиною Німеччини", - сказав він в інтерв'ю таблоїдові Bild, опублікованому в п'ятницю, 16 березня. ФРН сформувалася у християнському річищі, частиною якого є вихідний у неділю, церковні свята і ритуали на кшталт Великодня, Трійці та Різдва, наголосив Зеегофер.

"Мусульмани, які мешкають у нас, природно, є частиною Німеччини", - цитує агенція dpa очільника міністерства внутрішніх справ. Це, утім, не означає, що "ми повинні відмовлятися від власних традицій через хибно усвідомлену тактовність", підкреслив він, коментуючи плани скликання ісламської конференції для проведення дискусії щодо інтеграції мусульман у Німеччині.

Дебати щодо ролі ісламу в німецькому суспільстві тривають у Німеччині вже кілька років. Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) неодноразово наголошувала, що іслам є частиною Німеччини. Її речник Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у п'ятницю, 16 березня, знову це повторив. Уперше по те, що іслам є частиною Німеччини, заявив у 2010 році тодішній президент ФРН Крістіан Вульфф (Christian Wulff).