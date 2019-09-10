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10 вересня • оновлено в 22:33
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Новий обмін полоненими: в Кремлі зробили заяву

6.8т Читати матеріал російською

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що процес обміну полоненими між РФ і Україною потрібно продовжувати, проте поки невідомо, в які терміни це відбудеться.

Слова Пєскова передав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter.

"Пєсков про наступні раунди обміну з Україною: "Є розуміння, що цей процес потрібно продовжувати. Говорити про терміни передчасно, але розуміння, що потрібно на це виходити, є", – йдеться в дописі.

У Кремлі зробили заяву щодо обміну полоненими

У Кремлі зробили заяву щодо обміну полоненими

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Володимир Путін Дмитро Пєсков
Місце
Україна
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Прям так про обмен пленными сделали заявление?? И в каких сражениях Россия тех пленных захватила??
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Карпов Стас, ну почему же, как раз в войне Киева и ЛДНР вполне логично наличие пленных, ведь боевые действия ведутся.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Александрович Алексей, про "пленных" Это в больном мозгу украинцев. В гражданской войне, которая идет на Донбассе, могут быть только заложники
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