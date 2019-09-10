Новий обмін полоненими: в Кремлі зробили заяву

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що процес обміну полоненими між РФ і Україною потрібно продовжувати, проте поки невідомо, в які терміни це відбудеться.
Слова Пєскова передав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter.
"Пєсков про наступні раунди обміну з Україною: "Є розуміння, що цей процес потрібно продовжувати. Говорити про терміни передчасно, але розуміння, що потрібно на це виходити, є", – йдеться в дописі.
У Кремлі зробили заяву щодо обміну полоненими
Пєсков про наступні раундах обміну з Україною: Є розуміння, що цей процес потрібно продовжувати. Говорити про терміни передчасно, але розуміння, що потрібно на це виходити, є pic.twitter.com/LueRh4gjyz- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 10 вересня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві та Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
Однак на території Росії й в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців.
Стало відомо, що український політв'язень Станіслав Клих після обміну і проходження медобстеження був направлений до реанімації. А у військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" розповіли про стан звільнених.
У мережі з'явилося відео з борту літака, яким українських моряків та інших політв'язнів доставили в аеропорт "Бориспіль" 7 вересня.
Також показали перші фото російських учасників обміну.
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