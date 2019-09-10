Новий обмін полоненими: в Кремлі зробили заяву

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що процес обміну полоненими між РФ і Україною потрібно продовжувати, проте поки невідомо, в які терміни це відбудеться.

Слова Пєскова передав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter.

"Пєсков про наступні раунди обміну з Україною: "Є розуміння, що цей процес потрібно продовжувати. Говорити про терміни передчасно, але розуміння, що потрібно на це виходити, є", – йдеться в дописі.

У Кремлі зробили заяву щодо обміну полоненими

Пєсков про наступні раундах обміну з Україною: Є розуміння, що цей процес потрібно продовжувати. Говорити про терміни передчасно, але розуміння, що потрібно на це виходити, є pic.twitter.com/LueRh4gjyz - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 10 вересня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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