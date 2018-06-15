"Новий курс": як Юлія Тимошенко розпочала передвиборчу кампанію

Юлія Тимошенко розпочала "флірт" із середнім класом у намаганні розширити електоральне поле, але це може відштовхнути її традиційного виборця, вважають оглядачі. Про підсумки київського форуму Тимошенко - у матеріалі DW.Ветеран української політики, екс-керівниця уряду і голова парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко у п'ятницю, 15 червня, провела в Києві форум "Новий курс України". Його проведенню передувала масштабна рекламна кампанія по всій країні: бігборди, телевізійні ролики та банерна реклама у інтернеті сповіщали про захід, на якому буде розроблено програму розвитку України за трьома напрямками: формування нового суспільного договору, нового економічного курсу та "екосистеми життя людини".

Форум за присутності двох тисяч учасників виявився масштабним. За даними українських ЗМІ, оренда приміщення у конгрес-залі, де проходив форум, коштує понад 250 тисяч гривень на добу. Тимошенко на заході була як завжди красномовною, висловлюючи ідеї щодо змін політичного устрою країни, але обіцяла, не відходити від курсу європейської інтеграції. "Наше майбутнє - в об'єднаній Європі", - підкреслила вона. Натомість деякі болючі для країни питання, як-то врегулювання на Донбасі, на форумі згадувалися лише побіжно. Якоїсь миті політично-економічні розмови трохи пожвавив оголений молодик, який раптово з'явився на сцені із квітами. Досі невідомо, звідки взявся "фанат", але користувачам соцмереж це додало матеріалу для обговорень.

Нове і не дуже

Серед пропозицій від Тимошенко: запровадження в Україні "парламентської форми правління канцлерського типу", проведення виборів до Верховної Ради у два тури, а також створення Національної асамблеї самоврядності, яка б діяла "як друга палата парламенту" та складалась із голів профільних громадських асоціацій, моральних і духовних лідерів. Натомість, корупцію Тимошенко пообіцяла перемогти за допомогою "абсолютно антикорупційної технології блокчейн".

Персональні запрошення на форум отримали також експерти, громадські активісти, журналісти та представники бізнесу. Частина із них взяла участь у так званих дискусійних платформах, на яких вони обговорили ідеї Тимошенко та запропонували своє бачення вирішення проблем.

Попри те, що деякі пропозиції Тимошенко можуть видатися новаторськими , директор київського Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко нагадує, що вони мають довгу історію. Так, за його словами, озвучений під час форуму проект обрання суддів першої інстанції місцевими громадами вже не уперше з'являється у програмах Тимошенко - подібні ідеї можна знайти в урядовій програмі "Український прорив" часів її прем'єрства у 2008 році. Водночас, загальна рамка "перезавантаження" політичної системи країни із ширшим залученням громадськості та моральних авторитетів нагадує Фесенку ідеї, озвучені філософом Сергієм Дацюком ще у 2005 році. Останній був активним учасником форуму 15 червня.

У пошуках нового електорату

За словами Фесенка, сама стилістика цього заходу відповідає початку президентської кампанії і бажанням Тимошенко розширити коло власних виборців. "Ідея запропонувати діалог щодо майбутнього країни, а не обмежитися низкою популістських гасел - це апеляція до креативного міського класу", - зазначає Фесенко.

Зрозуміти цей крок досить легко, якщо зважити на результати соціологічних опитувань. Так, за словами директорки Фонду "Демократичні ініціативи" Ірини Бекешкіної, Тимошенко наразі має найвищу підтримку саме серед найбідніших виборців. Саме тому експерти зазначають - для впевненої перемоги на майбутніх виборах лідерці "Батьківщині" треба розширити власний електорат. Тож форум, як зазначають оглядачі, можна вважати спробою зацікавити освічений міський електорат. І риторика Тимошенко на заході кардинально відрізнялася від того, що вона зазвичай адресує біднішим виборцям зі сільської місцевості.

Однак наскільки це вдалося очільниці "Батьківщини"? На думку Фесенка, спроби Тимошенко обговорювати філософські та політологічні проблеми устрою України не викликали помітного ентузіазму у однопартійців та теоретично можуть відлякати її традиційних виборців. "Натомість, якщо освічені виборці та громадянське суспільство будуть підозрювати її у тому, що цей діалог - лише димова завіса для отримання влади, вони також не будуть підтримувати Тимошенко", - прогнозує він.