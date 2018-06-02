Новий каталонський уряд склав присягу та взяв курс на незалежність

Одразу після церемонії складання присяги новий уряд Каталонії під керівництвом Кіма Торри оголосив курс на незалежність та закликав Мадрид до діалогу.Новий регіональний уряд Каталонії під керівництвом Жоакіма (Кіма) Торри склав присягу та почав виконувати обов'язки. Церемонія відбулася в суботу, 2 червня, у Барселоні, передає інформагенція AFP. Початок роботи регіональної влади автоматично означає завершення запровадженого Мадридом прямого правління регіоном, котре тривало впродовж останніх семи місяців.

Одразу після церемонії керівник нового каталонського уряду Кім Торра проголосив мету - створення "незалежної держави у формі республіки", цитує інформагенція dpa. Торра також закликав новий іспанський уряд у Мадриді до переговорів. "Нам слід сісти за один стіл та говорити уряд до уряду", - сказав очільник уряду Каталонії.

Цього ж дня голова раніше опозиційної Іспанської соціалістичної робітничої партії Педро Санчес склав у Мадриді присягу як новопризначений прем'єр-міністр Іспанії. Він змінив на цій посаді Маріано Рахоя, який представляє правоконсервативну Народну партію (НП). Напередодні парламент виніс вотум недовіри уряду Рахоя на тлі корупційного скандалу в НП.

Соціаліст Санчес висловив готовність до переговорів із владою Каталонії, але відхиляє результати референдуму щодо незалежності регіону.