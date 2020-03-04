Колишній міністр економічного розвитку та торгівлі Тимофій Милованов заявив, що йому пропонували посаду в новому Кабміні Дениса Шмигаля, однак він відмовився.

Чиновник міг стати главою Міністерства аграрної політики та продовольства України. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook 4 березня.

"Я і моя команда приходили з усталеним, жорстким баченням того, що має робити Мінекономіки, які зміни повинні відбуватися на ринках, і як досягти результатів, поставлених перед нами. Ми провели перезапуск держави вперше за багато років", – написав міністр Гончарука.

Тимофій Милованов

Він додав, що уряд уже почав зміни, серед яких ринок землі, зміни трудового законодавства, приватизація, зміна корумпованих керівників держпідприємств, створення екосистеми для залучення інвестицій і так далі.

"Тому зараз, коли спільне бачення підходів змінюється, я готовий відійти в сторону і дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення (яке цілком можливо буде більш успішним)", – пояснив своє рішення Милованов.

Він висловив надію на те, що важливі реформи не будуть згорнуті. За словами колишнього міністра, він зробив "усе від нього залежне, щоб запустити три ринки, які дадуть країні можливість розвиватися".

Як писав OBOZREVATEL, на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня, ініційованому президентом Володимиром Зеленським, про свою роботу відзвітував голова СБУ Іван Баканов.

Детальну трансляцію засідання, на якому Рада проголосувала за новий Кабмін, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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