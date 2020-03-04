Головна Новини
5 березня • оновлено в 01:14
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Милованов розповів, чому не пішов у новий Кабмін

5.2т
Читати матеріал російською

Колишній міністр економічного розвитку та торгівлі Тимофій Милованов заявив, що йому пропонували посаду в новому Кабміні Дениса Шмигаля, однак він відмовився.

Чиновник міг стати главою Міністерства аграрної політики та продовольства України. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook 4 березня.

"Я і моя команда приходили з усталеним, жорстким баченням того, що має робити Мінекономіки, які зміни повинні відбуватися на ринках, і як досягти результатів, поставлених перед нами. Ми провели перезапуск держави вперше за багато років", – написав міністр Гончарука.

Тимофій Милованов

Тимофій Милованов

Він додав, що уряд уже почав зміни, серед яких ринок землі, зміни трудового законодавства, приватизація, зміна корумпованих керівників держпідприємств, створення екосистеми для залучення інвестицій і так далі.

"Тому зараз, коли спільне бачення підходів змінюється, я готовий відійти в сторону і дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення (яке цілком можливо буде більш успішним)", – пояснив своє рішення Милованов.

Він висловив надію на те, що важливі реформи не будуть згорнуті. За словами колишнього міністра, він зробив "усе від нього залежне, щоб запустити три ринки, які дадуть країні можливість розвиватися".

Як писав OBOZREVATEL, на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня, ініційованому президентом Володимиром Зеленським, про свою роботу відзвітував голова СБУ Іван Баканов.

Детальну трансляцію засідання, на якому Рада проголосувала за новий Кабмін, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Відставка Кабміну Гончарука" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Денис Шмигаль Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України політика
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
29
18
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Бор
Тарас Бор
Горе то какое.Милованова не будет в кабмине.И как мы раньше без него жили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куралесов Вася
Куралесов Вася
тебя бы наркоман перезапустить...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги