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Новий Кабмін екстрено збирають на перше засідання: що відомо

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Новий склад Кабінету міністрів України, за який у четвер, 29 серпня, проголосувала Верховна Рада, одразу проведе перше засідання.

Про це з посиланням на джерела в уряді повідомляє "Українська правда".

Відзначається, що одразу ж після призначення, міністри попрямували до будівлі Кабміну.

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Новий Кабмін екстрено збирають на перше засідання

Новий Кабмін екстрено збирають на перше засідання

Що стане темою обговорення на їх першій зустрічі, – поки невідомо. Не буде також і трансляції засідання.

Раніше OBOZREVATEL писав, чим відомі люди, які отримали посади в новому уряді.

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Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України
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