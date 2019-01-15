Новий імміграційний закон у Німеччині: українці в Польщі пакують валізи?

Польща є найпопулярнішою країною ЄС для трудових мігрантів з України. Там побоюються, що українці в пошуках кращих заробітків вирушать до Німеччини, де готують новий закон, що полегшить доступ іноземців до ринку праці.За останні роки Польща стала найпопулярнішою країною Євросоюзу, до якої емігрують українці. 2017 року вони були найбільшою групою іноземців, які отримали дозволи на проживання в ЄС, при цьому більшість із 662 тисяч дозволів видала саме Польща.

Очікується, що ці цифри найближчим часом лише зростатимуть. За даними Світового банку, Східна Європа і в 2019 році залишатиметься одним із регіонів світу із найшвидшим відтоком робочої сили. При цьому Україна серед східноєвропейських країн, за цими прогнозами, опиниться на першому місці за підсумками року, втративши майже 1,5 відсотка працездатного населення. Уже зараз, за офіційними даними української влади, за кордоном на постійній основі працює 3,2 мільйона українців, тоді я від семи до дев'яти мільйонів знаходять там роботу на сезонній основі.

Поляки бояться втратити українську робочу силу

Точних цифр, скільки саме українців працевлаштовані в Польщі, не може назвати ніхто, адже багато з них працює у країні кілька місяців, після чого на кілька місяців повертається додому, аби потім знову вирушити на заробітки. Оцінки сходяться на тому, що загалом у Польщі працює понад мільйон українців, вказує AFP.

Утім, ситуація може змінитися - з огляду на заплановані зміни імміграційного законодавства в Німеччині багато українців можуть переїхати з Польщі до цієї країни. У будівельному та аграрному секторах Польщі останнім часом поширюються панічні настрої з цього приводу - адже вони залежні від українських працівників. "Люди часто нелегально працевлаштовані в цих секторах, і ці працівники поїдуть до Німеччини", - каже в розмові з AFP очільник польської рекрутингової агенції Кшиштоф Інглот. Його фірма набрала для роботи в Польщі близько дев'яти тисяч українських працівників. За оцінками польських роботодавців, якщо півмільйона українців залишать країну, це матиме для неї макроекономічні наслідки у вигляді зниження ВВП на 1,6 відсотка, зазначає AFP.

Ці побоювання небезпідставні. За даними соцопитування, проведеного OTTO Work Force, яке цитує польське видання Rzeczpospolita, близько 40 відсотків українців, які працюють у Польщі, розмірковують про пошук роботи у Західній Європі. Яскрава ілюстрація цих настроїв - оголошення у групах українців у Польщі в соцмережі Facebook, які пропонують роботу в Німеччині з низькою за німецькими мірками, однак суттєво вищою, ніж у Польщі, зарплатою.

Асоціація польських роботодавців і підприємців ZPP з огляду на такі настрої навіть звернулася до уряду Польщі з вимогою спростити процедуру працевлаштування іноземців, отримання ними постійного дозволу на проживання і навіть полегшити шлях до громадянства.

Полегшення доступу до ринку праці в Німеччині

Новий імміграційний закон у Німеччині після кількамісячних дискусій був схвалений урядом країни у грудні та, як очікується, найближчим часом буде проголосований у Бундестазі. Він має на меті полегшити доступ до німецького ринку праці громадян третіх країн, адже в самій Німеччині на даний момент існує 1,2 мільйона вакансій.

"Найбільша зміна - це зрівняння кваліфікованих працівників з професійно-технічною освітою із працівниками з вищою освітою. (…) Крім того, здебільшого скасовується правило привілейованості (громадян ЄС перед іншими під час влаштування на роботу. - Ред.)", - зазначають у німецькому Інституті досліджень ринку праці та професій (IAB).

Головний бар'єр у вигляді необхідності визнання освітньої кваліфікації в Німеччини хоч і залишиться надалі, але у зацікавлених у роботі в Німеччині іноземців з'являться нові можливості у вигляді піврічної візи для пошуку роботи, місця для професійного навчання або ж, власне, визнання освіти. Утім, експерти вказують на суворість правил отримання нових типів дозволу на проживання. "Тому малоймовірно, що ці в цілому корисні інструменти будуть використовуватися у великому обсязі", - додають в IAB.

Дедалі більше українців вже зараз працює в Німеччині

Оцінок того, як виглядатиме ситуація з українцями на німецькому ринку праці після ухвалення нового закону, в IAB поки не роблять. Утім, статистика вже зараз вказує на збільшення числа українців у Німеччині, у тому числі й на ринку праці країни. Станом на березень 2018 року у Німеччині проживали 138 тисяч українських громадян. Близько 43 тисяч громадян України у ФРН мають офіційну роботу і сплачують обов'язкові соціальні внески. Це майже на 10 відсотків більше, ніж роком раніше. Іще майже дев'ять тисяч українців, за даними Федерального агентства праці Німеччини, зайняті на ринку праці частково, отримують невеликі гроші та не сплачують соціальних внесків.

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