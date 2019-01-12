Новий голова парламенту Венесуели готовий оголосити себе президентом

Про готовність тимчасово перебрати на себе повноваження президента країни заявив голова парламенту Венесуели, опозиціонер Хуан Гуайдо. Утім, він визнав, що для цього йому потрібна підтримка народу.Голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо заявив про готовність перебрати на себе президентські повноваження і закликав співгромадян до масових протестів проти президента країни Ніколаса Мадуро. Таку заяву очільник венесуельського парламенту зробив у п'ятницю, 11 січня, - наступного дня після того, як Мадуро розпочав другий термін на посту глави держави.

"Конституція дає мені право взяти на себе повноваження президента республіки, щоб призначити вибори, але я потребую підтримки громадян", - сказав опозиційний політик, цитує агенція новин dpa. Опозиціонер також визнав, що йому не обійтися без підтримки з боку армії та допомоги міжнародної спільноти. Нині Національна асамблея Венесуели оголошена чинною владою країни поза законом.

Гуайдо назвав Мадуро "узурпатором", додавши, що в цьому "вже ніхто не сумнівається". Крім того, опозиційний політик закликав населення до масових акцій протесту 23 січня по всій країні.

10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, офіційно розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах в травні 2018 року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Явка виборців під час тодішнього голосування становила менше 50 відсотків.

Значна частина опозиції бойкотувала вибори і не визнала їхні результати. Так само не визнали переобрання Мадуро й США, Євросоюз, та більшість держав Латинської Америки. Вони закликали Мадуро повернутися до демократії.

Низка країн Заходу і Латинської Америки, які не визнали перемогу Мадуро, відкликали своїх послів із Каракаса, а США запровадили додаткові економічні санкції й зажадали проведення нових виборів.

Венесуела попри те, що має найбільші в світі розвідані запаси нафти, переживає глибоку економічну кризу. У країні бракує харчів і ліків. Мільйони венесуельців змушені тікати в сусідні країни.

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