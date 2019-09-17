Новий голова Конституційного суду України: в ЗМІ просочилось ім'я

Новим керівником Конституційного суду України став Олександр Тупицький, який раніше був заступником голови суду.

Про це з посиланням на джерела повідомляє "Інтерфакс-Україна". За даними "Страны", заступником Тупицького обрано Сергія Головатого.

Відомо, що Олександр Тупицький народився 28 січня 1963 року Черкащині. У 1988 році закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю "правознавство".

У 1988-1993 роках – стажист прокуратури, слідчий, старший слідчий прокуратури в Донецьку.

Протягом 1993-2010 років – суддя Куйбишевського районного суду Донецька, в 2002-2009 роках – голова цього суду. У цей період був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області та членом Ради суддів Донецької області.

У період 2010-2013 років працював суддею в Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних судах. Обіймав посади голови Львівського та Дніпропетровського апеляційних судів.

У травні 2013 року був призначений суддею Конституційного Суду України, а в березні 2018-го – заступником голови КСУ.

Олександр Тупицький ukrinform.ua

Відзначимо, 14 травня 2019-го голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук був відправлений у відставку за результатами голосування. Новим главою КС стала Наталя Шаптала.

"Згідно зі статтею 33 закону України "Про Конституційний суд України", голову суду обирають на спеціальному пленарному засіданні тільки на один трирічний термін", – повідомила тоді прес-служба КС.

X з'їзд суддів України призначив Шапталу суддею КС України у вересні 2010 року. Присягу Шаптала склала 21 вересня 2010 року.

"Відповідно до ст. 16 закону України "Про Конституційний Суд України" суддю КС призначають на дев'ять років без права бути призначеним повторно. Дев'ятирічний термін судді КСУ Шаптали збігає у вересні 2019 року", - наголосили в прес-службі КС.

21 травня Шевчук звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання його звільнення (на підставі п. 3 ст. 21 закону про КС) незаконним.

Згідно з цією статтею, суддю КС звільняють за вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе або систематичне нехтування службовими обов'язками, що є несумісним зі статусом судді КС, або в разі встановлення його невідповідності займаній посаді. Питання про звільнення судді з посади за таких підстав суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики суду.

Як писав OBOZREVATEL, раніше парламент почав судову реформу в Україні. Монобільшість Верховної Ради прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін щодо підстав передачі справ на розгляд Великої палати Верховного Суду і термінів повернення адміністративних справ.

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