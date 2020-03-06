Новий глава МОЗ Ілля Ємець продовжить оперувати, не дивлячись на посаду в Кабміні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в програмі "Право на владу" на 1+1. Він підкреслив, що це законно.

"Ми домовилися, що Ілля Миколайович продовжить свою медичну практику, поєднуючи зі своїми обов'язками міністра. Закон це дозволяє, медична практика це дозволяє", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що медреформа в Україні завершена на 80% і продовжиться.

"Потрібно завершувати реформу. Питання, як її завершувати, дуже важливе питання. Ця реформа має на меті завершитися успіхом і для лікаря, і для пацієнта", – зазначив прем'єр.

Новий глава МОЗ продовжить оперувати дітей Київська міська рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ілля Ємець – кардіохірург і заслужений лікар України. Він першим в Україні почав успішно оперувати немовлят зі складними вадами серця, впроваджувати в практику пластичні операції на клапанах серця без використання штучних протезів.

Призначено на посаду Ємець був 4 березня.

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