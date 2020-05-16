Новий формат "Мінська": у Зеленського визначилися із представниками ОРДЛО

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що на наступну зустріч Тристоронньої контактної групи як "представники Донбасу" будуть запрошені переселенці з Луганська і Донецька, які нині проживають на підконтрольних Україні територіях.

Про це він розповів на зустрічі з послами G7 та головою Представництва Європейського Союзу в Україні, зазначено на сайті президента. За словами Єрмака, вони "покладуть край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень".

"Ми готові узгоджувати, як це передбачено Мінським пакетом домовленостей, із громадянами України, які не мають стосунку до незаконних збройних угруповань, які не вбивали наших воїнів, які не мають стосунку до невизнаних утворень. На нашу думку, саме такі люди можуть бути представниками Донбасу", – сказав він.

Єрмак зазначив, що Україна розраховує на підтримку країн G7, ЄС та всього цивілізованого світу для подальшого активного просування в Мінському процесі. Він також повідомив, що найближчими тижнями разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою здійснить візит до Берліна, де будуть продовжені консультації щодо шляхів підвищення ефективності роботи Нормандського та Мінського переговорних форматів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

У протоколах Росія у статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Документи, що підтверджують це, опублікувало видання ZN.UA.

Єрмак 13 березня підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

Однак він запевнив, що до нового органу нібито увійдуть тільки мирні представники окупованих територій і мови про визнання терористичних "Л/ДНР" немає.