Дострокові вибори до Ради: з'явилися перші фото бюлетенів

Виборчі бюлетені для позачергових виборів до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, будуть мати оригінальний дизайн.

"Тут таке стилізоване зображення будинку Верховної Ради. Такого дизайну на бюлетені ще не було. Це дуже сучасний дизайн, який відрізняється від того, який був на минулих виборах", – сказала під час брифінгу голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

Бюлетені в багатомандатному виборчому окрузі матимуть розмір 200 на 600 мм і в них будуть вказані назви 22 політичних партій. Бюлетені в одномандатних виборчих округах будуть різного розміру через різну кількість кандидатів.

Директор поліграфічного комбінату "Україна" Юрій Онищенко на брифінгу в четвер у Києві повідомив, що підприємство надрукувало для позачергових виборів народних депутатів, запланованих на 21 липня, 53 млн 500 тисяч виборчих бюлетенів.

Він додав, що на даний момент вже виготовлено 84% бюлетенів від загального замовлення.

ЦВК показала бюлетені Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію провести повторне жеребкування партій на позачергові вибори до Верховної Ради

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