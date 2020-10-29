Нові вибори мера Борисполя можуть відбутись у січні – "Опора"

Нові вибори мера Борисполя після смерті міського голови Анатолія Федорчука можуть відбутись у січні 2021 року.

Як повідомляє "РБК-Україна", голова громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявила, що територіальна виборча комісія оголосить результати місцевих виборів у Борисполі до 6 листопада.

Потім ще декілька днів будуть приймати рішення про оголошення повторних виборів.

"День голосування може припадати на січень", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Борисполя Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від ускладнень, викликаних коронавірусом. Він був лідером виборчих перегонів на посаду голови Бориспільської ОТГ.

Федорчуку було 60 років. 26 листопада йому б виповнився 61 рік.