Нові сутички в Секторі Гази: один загиблий і 86 поранених

Ще один палестинець загинув та 86 отримали поранення через зіткнення з ізраїльськими солдатами у Секторі Гази. Загальна кількість загиблих з кінця березня перевищила 120 осіб.Кількість загиблих палестинців у сутичках з ізраїльськими військовими на кордоні з Сектором Гази продовжує зростати. Внаслідок нових зіткнень у п'ятницю, 25 травня, загинув один палестинець. Як повідомили в органах охорони здоров'я у Газі, чоловік помер від вогнепальних поранень.

Крім того, внаслідок сутичок у п'ятницю поранення отримали 86 людей. Більшість з них постраждали через сльозогінний газ, але деякі отримали вогнепальні поранення.

Ізраїльські військові стверджують, що близько 1600 палестинців кидали в солдатів каміння та намагалися зруйнувати огорожу на кордоні. Крім того, вони підпалювали шини та кинули у бік солдатів вибуховий пристрій. Також відбулись зіткнення невеликих груп палестинців із ізраїльськими солдатами на Західному березі річки Йордан.

Лідери радикального угруповання ХАМАС, яке контролює Сектор Гази, відвідали табір протестувальників неподалік від кордону з Ізраїлем і заявили про наміри продовжувати щотижневі мітинги, повідомляє агенція AP. Загалом у сутичках, які тривають в Газі з 30 березня, загинула вже 121 людина, нагадує агенція dpa.

Напруженість між палестинцями та Ізраїлем помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США у Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю загинуло понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь солдати ізраїльської армії.