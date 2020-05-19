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19 травня • оновлено в 19:00
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Нові переговори щодо Донбасу відбудуться в Берліні: стала відома дата

4.6т
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з офіційним візитом планує відвідати Берлін, аби провести переговори щодо Донбасу.

Зустріч запланована на 2 червня, її також відвідає керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що основною темою візиту стануть питання врегулювання ситуації на окупованих територіях Донбасу, а також зміна складу української делегації у Тристоронній контактній групі та пожвавлення її роботи.

Кулеба і Єрмак поїдуть до Берліна на переговори щодо Донбасу

Кулеба і Єрмак поїдуть до Берліна на переговори щодо Донбасу

Зокрема, глава українського МЗС має зустрітися зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом і радником канцлерки Яном Гекером.

Також наголошується, що разом із Дмитром Кулебою до Берліна поїде керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Зауважимо, що минулого тижня він анонсував продовження під час такої зустрічі консультації щодо підвищення ефективності роботи нормандського формату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що на наступну зустріч Тристоронньої контактної групи як "представники Донбасу" будуть запрошені переселенці з Луганська і Донецька, які нині проживають на підконтрольних Україні територіях.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Дмитро Кулеба Андрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
переговори щодо Донбасу Міністерство закордонних справ України Офіс президента
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