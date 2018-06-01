Нові мита США: Макрон назвав помилкою "економічний націоналізм" Трампа

Після підвищення США мит на сталь і алюміній з ЄС президент Франції Еммануель Макрон закликає американського лідера Дональда Трампа повернутися до правил СОТ. Критика звучить також у Німеччині та МВФ.Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував запроваджені адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа мита на сталь та алюміній з ЄС. У телефонній розмові з Трампом в ніч на п'ятницю, 1 червня, Макрон назвав їх "незаконними" та "помилкою". Через "економічний націоналізм", наголосив французький президент, постраждають усі, повідомляє Єлисейський палац. Макрон закликав Трампа вести переговори з ЄС, Китаєм та Японією щодо посилення правил Світової організації торгівлі (СОТ).

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) також попередив про негативні наслідки мит, зазначає агенція новин AFP. На його думку, у США вони будуть "відчутними раніше та чіткіше", аніж у Євросоюзі. Його колега, очільник німецького мінфіну Олаф Шольц (Olaf Scholz) також назвав рішення Вашингтона "неправильним" та "незаконним". "Не кращий день для трансатлантичних відносин", - наводить dpa його слова з полів зустрічі міністрів фінансів Великої сімки (G7) у Канаді.

Керівниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард, яка також перебуває на саміті, у повідомленні в Twitter зазначила: "Зрештою, коли торгівля значно розбалансована, коли довіра між економічними гравцями зазначала серйозних втрат, постраждають найбідніші". У МВФ наголосили, що у тривалих торговельних війнах програють усі.

Сполучені Штати Америки від 1 червня запроваджують ввізне мито на сталь з ЄС у розмірі 25 відсотків, а також 10 відсотків на алюміній. Відповідні плани США, які мали намір запровадити мита ще з травня, раніше вже жорстко розкритикували в ЄС та Китаї та пообіцяли вдатися до контрзаходів. Євросоюз уже анонсував, що почне формальну суперечку в рамках СОТ.