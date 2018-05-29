Нові концепції мобільності: своє авто у місті може стати непотрібним

Німецька молодь дедалі частіше відмовляється від власних автівок, надаючи перевагу новим видам міського транспорту. Чому так відбувається, і що може бути альтернативою приватному авто?Для німецької молоді, яка живе у великих містах, мати власну машину більше не вельми важливо - про це свідчить дослідження автомобільного експерта Штефана Братцеля (Stefan Bratzel) з Вищої школи економіки міста Берґіш-Ґладбах. За його даними, значення власного авто та емоційна прив’язаність до нього дедалі більше зменшується серед молодих людей у віці від 18 до 25 років.

"У містах молодь відмовляється від авто, - каже Братцель у розмові з DW. - Це відкриває нові можливості для громадського транспорту і таких альтернативних напрямів як каршерінг, байкшерінг, тощо". Водночас, на відміну від великих міст, ставлення до приватних машин за межами мегаполісів змінюється не настільки швидко, зазначає експерт. "Ситуація у сільській місцевості геть інша, тому що обійтися без власного авто там неможливо", - пояснює Братцель.

Спільні авто та автобуси без водіїв у Лейпцигу

Існує чимало альтернатив приватним автівкам. Приміром, завдяки сучасним технологіям Лейпциг хоче поєднати автобуси та потяги з велосипедами та авто. Аби полегшити перехід з одного виду транспорту на інший, поблизу центральних зупинок у місті облаштували 28 так званих "станцій мобільності". Бронювання, оплата та доступ до велосипедів і прокатних автівок регулюється за допомогою чип-карти.

Тим часом компанія MOIA, "дочка" німецького концерну Volkswagen (VW), планує підвищити мобільність у Гамбурзі завдяки спільному використанню авто і "маршрутних таксі". Користувачі можуть замовити електроавтобуси VW без водіїв - через власний смартфон. Посадка можлива на віртуальних зупинках, до яких треба пройти пішки максимум 250 метрів. Нині триває тестовий етап, офіційний старт проекту заплановано на наступний рік.

Автомобілі на замовлення

Своєю чергою, "дочка" німецької державної залізничної компанії Deutsche Bahn, IOKI, поставила собі за мету запровадити каршерінг з автономними машинами. Розміри транспортного засобу можуть варіюватися залежно від того, де саме вони використовуються. Їхня інтеграція у систему громадського транспорту Гамбурга має розпочатися до кінця цього року. Однак цю систему вже тестують у невеликих населених пунктах. Приміром, у баварському Бад-Бірнбаху півроку тому запустили електроавтобус без водія, яким вже скористалися понад 10 тисяч пасажирів.

Як додаток до метро, трамваїв та автобусів, а також спільного використання авто і велосипедів, з середини червня у Мюнхені планують запустити нову службу перевезень "MVG Isar-Tiger", коли автомобілі можна буде замовити через мобільний додаток. Для цього будуть задіяні машини марки VW Caddy - спершу у межах пілотного проекту у зоні між середмістям Мюнхена та його західною частиною.

Брак політичного регулювання

У просуванні нових пропозицій щодо мобільності у системі міського транспорту дотепер бракувало політичної підтримки, констатують експерти. "Політичне регулювання має сприяти обмеженню кількості приватних автомобілів", - каже Штефан Братцель. - Тільки у цьому випадку нові концепції мобільності дійсно ставатимуть популярнішими". А приватні автомобілі, на його думку, мають відігравати у цих концепціях скромнішу роль. "Увесь трафік доставки, який все більше зростає завдяки "амазонизації" торгівлі у містах зрештою призведе до суцільних заторів. Цьому можна запобігти лише за умови тривалого регулювання з прицілом на майбутнє, вважає Братцель.

Протягом багатьох років великі німецькі автовиробники інвестують чималі кошти в нові мобільні сервіси, і це яскравий приклад того, наскільки стабільним є тяжіння до нових стратегій. У березні компанії Daimler та BMW об’єднали свої пропозиції і за цим показником із щонайменше 40 мільйонами клієнтів тепер знаходяться на одному рівні з американським перевізником Uber.

"Війна світів" між BMW, Daimler та інтернет-гігантами

"Як піонери в автомобільній промисловості, ми не здамо позицій конкурентам, коли йдеться про міську мобільність майбутнього", - заявив керівник Daimler Дітер Цетше (Dieter Zetsche). "Із запланованим злиттям наших мобільних сервісів ми посилаємо сигнал новим конкурентам та об’єднуємо наші зусилля", - додав керівник BMW Гаральд Крюґер (Harald Krüger). Каршерінгові компанії обох автоконцернів - Car2go und Drive-Now, які дотепер були конкурентами, а також мобільні сервіси Mytaxi, Moovel, Park-Now und Parkmobile у майбутньому працюватимуть на одній платформі. При цьому Daimler та BMW матимуть по 50 відсотків у спільному підприємстві.

До цієї гри також хочуть долучитися і потужні інтернет-гіганти з Кремнієвої долини. Це - "битва світів" між відомими автовиробниками та гравцями Big-Data, каже Братцель. "Uber, Google та Apple - це лише кілька імен, які хочуть потрапити в індустрію мобільності. В Китаї це Tencent, Alibaba або Baidu", - зазначив він.

Ці гравці мають великий досвід роботи з великим обсягами даних та даними про клієнтів, натомість автовиробники роблять тільки перші кроки у цій сфері", вважає експерт. Тож він переконаний: "Це буде жорстка боротьба за найбільш затребувані платформи для мобільності майбутнього".