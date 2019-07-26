Війна, тарифи, податки: що обіцяють майбутні нардепи українцям

У нову Верховну Раду проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".
OBOZREVATEL вирішив нагадати читачам, що обіцяли майбутні нардепи українцям.
Державне управління
"Слуга народу"
Скасування недоторканності народних депутатів;
Запровадження механізму відкликання депутатів, які втратили довіру виборців;
Створення механізму народного вето на щойно ухвалені закони;
Запровадження механізму впливу громадян на рішення влади через референдуми;
Повернення відповідальності чиновників за незаконне збагачення;
Запровадження виборів за пропорційною системою з відкритими списками та електронне голосування; децентралізація влади відповідно до європейських норм: надання максимуму можливих повноважень виконкомам місцевих рад, перетворення державних адміністрацій на префектури європейського типу;
Позбавлення власників медіа можливості впливу на те, що говорять чи пишуть журналісти.
"Опозиційна платформа – За життя"
Ухвалення закону "Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою";
Скасування "антиконституційних і дискримінаційних законів" про мову, освіту, перейменування церкви, декомунізацію, люстрацію, а також інших актів, які "порушують права і свободи громадян";
Зняття недоторканності з президента України, народних депутатів, суддів, ухвалення закону про тимчасові слідчі комісії ВР;
Реформування політичної системи, забезпечення переходу до парламентської республіки і розширення повноважень місцевого самоврядування.
"Європейська солідарність"
Завершення децентралізації і подальше проведення адміністративної реформи.
"Голос"
Запровадження виборів за відкритими списками;
Скасування депутатської недоторканності;
Скорочення чисельності депутатського корпусу;
Запровадження реальної процедури імпічменту президента;
Введення електронного голосування;
Закріплення децентралізації та нового територіального устрою у Конституції.
Боротьба з кнопкодавством і прогулами народних депутатів
Економіка
"Слуга народу"
Національний економічний аудит країни із залученням вітчизняних і міжнародних компаній;
Створення Національної економічної стратегії з ключовою метою – досягти вищого за середньоєвропейський рівня доходів та якості життя українців;
Демонополізація ключових галузей, потрібно зробити Антимонопольний комітет незалежним і ефективним;
Запровадження режиму найбільшого сприяння для іноземних інвесторів українського походження.
"Опозиційна платформа – За життя"
Формування сприятливого інвестиційного клімату та запровадження особливого режиму інвестиційної діяльності;
Введення податку на виведений капітал і скасування податку на прибуток;
Зниження податкових ставок, введення податкових канікул для суб'єктів малого та середнього бізнесу;
Збереження землі у власності українських селян. Відкриття ринку с/г землі – виключно за результатами загальнонаціонального референдуму;
Зупинка деіндустріалізації, деградації і деінтелектуалізації країни.
"Батьківщина"
Відновлення довіри до банківської сфери та зміна "неефективної політики" НБУ у сфері монетарного, валютного та банківського регулювання;
Підтримка створення та розвитку українських банків;
Відновлення макро- та мікрокредитування бізнесу на європейських умовах;
Відновлення справедливості для людей, які втратили свої банківські вклади та власність під час стрімкого падіння курсу гривні.
"Європейська солідарність"
Інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС; інтеграція до енергетичного та цифрового ринку ЄС; наближення до стандартів Шенгенської зони та поглиблення митного співробітництва;
Залучення інвестицій, створення високооплачуваних робочих місць у агросекторі, ІТ, енергетиці, машинобудуванні, наукоємних галузях промисловості;
Замінити податок на прибуток підприємств податком на виведений капітал;
Спростити умови експорту та імпорту товарів шляхом запровадження інституту авторизованих економічних операторів та спільних із ЄС транзитних процедур;
Розвиток малого і середнього бізнесу завдяки спрощенню регуляторних процедур, впровадженням однакових правил для всіх, розширенням можливостей кредитування й розвитку, а також знаходження партнерів, збереження єдиного податку;
Розвиток науки й технологій; інвестування у реформування і розвиток освіти, сприяти тіснішій її взаємодії з економікою.
"Голос"
Розвиток доріг та інфраструктури;
Створення можливості для участі інвесторів на умовах концесії, коли активи будуть передані в управління професійному бізнесу, але залишатимуться у власності держави та громад;
Розвиток і диверсифікація українського експорту;
Спрощення процедури торгівлі;
Вдосконалення процедури "єдиного вікна" на митниці та будівництво системи обміну інформацією з митницями сусідніх країн ЄС.
Безпека: повернення Донбасу та Криму
"Слуга народу"
Забезпечення законодавчого супроводу ініціатив президента, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України;
Встановлення видатків на оборону в розмірі не менше 5% ВВП;
Відновлення реформування Збройних сил за стандартами НАТО;
Зупинка відпливу цінних кадрів із армії, запровадження системи навчання та перенавчання солдатів і офіцерів;
Запровадження найжорсткіших покарань за корупцію та розкрадання у Збройних силах та Міноборони;
Децентралізація і демонополізація оборонних держзакупівель.
Створення системи інформаційної реінтеграції мешканців окупованих територій в Україну
"Опозиційна платформа – За життя"
Забезпечення активного нейтралітету України у військово-політичній сфері і неучасть у будь-яких військово-політичних союзах, як вказано у розділі IX Декларації про Державний суверенітет України;
Внесення змін до Конституції щодо забезпечення активного нейтралітету України у військово-політичній сфері і неучасті в будь-яких військово-політичних союзах, як це передбачено Декларацією про державний суверенітет України;
Припинення політики обопільних санкцій і відновлення взаємовигідних торгово-економічних зв'язків із Росією і країнами СНД;
Перегляд кабальних умов участі України у СОТ і ЗВТ із ЄС;
Збереження транзитного потенціалу країни, створення Тристороннього газотранспортного консорціуму.
"Батьківщина"
Втілення Угоди про асоціацію Україна – ЄС;
Надання Україні плану дій для (ПДЧ) членства в НАТО;
Проведення роботи задля звільнення всіх політв'язнів та заручниківі з Росії;
Створення нового формату переговорів за формулою Будапешт+ із залучення США та Великобританії. Продовження переговорів у мінському та нормандському форматах;
Об'єднання розгляду питань окупації Донбасу та анексії Криму в один пакет;
Проведення активної міжнародної діяльності в рамках Ради Європи, ОБСЄ та Європейської Народної Партії для встановлення миру та повернення українських територій.
"Європейська солідарність"
Сприяння досягненню політичних, економічних, безпекових та правових критеріїв, необхідних для подання заявки на вступ до ЄС і отримання Плану дій членства у НАТО вже у 2023 році.
Посилення міжнародної антиросійської коаліції та санкційного тиску на Росію;
Забезпечення підтримки вимушених переселенців із боку держави;
Введення миротворців ООН на всю територію окупованого Росією Донбасу;
Модернізація, структурні реформи та новий рівень забезпечення, зокрема грошового і соціального, для ЗСУ;
Сприяти розвитку ракетних технологій, протиповітряного щита України, авіації і флоту, забезпечення війська усім необхідним для сучасного бою.
"Голос"
Гідне соціальне та побутове забезпечення для військових; приведення армії до стандартів НАТО; запуск відкритих тендерів на постачання техніки та озброєнь для зменшення корупції в оборонному секторі;
Зменшення кількості контролюючих органів, які перевіряють військовослужбовців;
Створення умов для реабілітації та адаптації до мирного життя військових;
Посилення міжнародного тиску на Росію, зокрема продовженням режиму політичних і економічних санкцій та ізоляції РФ на світовій арені;
Розвиток вільної частини Донбасу та прикордоння з Кримом. Стратегічна мета – довести прикладом цих регіонів і розвитку цілої країни якісну різницю між життям в Україні та на окупованих територіях;
Виплата пенсій жителям окупованого Донбасу на підконтрольній території України;
Покращення умов перетину контрольно-пропускних пунктів;
Реалізація політики всередині держави та на зовнішньополітичних напрямах для якнайшвидшого звільнення та реінтеграції Криму.
Соціальна політика: тарифи, медицина, пенсії
"Слуга народу"
Проведення всеукраїнського перепис населення та аудит системи соціального забезпечення;
Запровадження "економічного паспорта українця", за яким всі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки;
Впровадження другого рівня державного пенсійного забезпечення; переведення всіх соціальних пільг у грошову форму;
Запровадження державної стратегії оптимізації житлово-комунальних тарифів за рахунок демонополізації енергетичних ринків, збільшення власного видобутку енергоресурсів та усунення корупційної складової в тарифоутворенні;
Скасування всіх формульних ціноутвореннь на кшталт "Роттердам+";
Запровадження системи обов’язкового медичного страхування; скасування механізму повторної сертифікації ліків;
Переведення медичної документації в електронну форму;
Створення чіткого та зрозумілого гарантованого пакету медичних послуг; підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення лікарень; створення умов для розвитку профілактичної медицини.
"Опозиційна платформа – За життя"
Зниження тарифів на газ для населення України до 3800-4000 грн за тис. куб. м за рахунок, у тому числі, прямих поставок газу з РФ; використання для потреб населення газу українського видобутку;
Списання заборгованості населення за житлово-комунальні послуги та встановлення справедливих субсидій;
Підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії до 7000 грн;
Підвищення виплат при народженні дитини: за першу дитину – 100 000 грн, за другу – 200 000 грн, за третю і наступних – 400 000 грн;
Введення прогресивної системи оподаткування доходів фізичних осіб; встановлення неоподатковуваного доходу фізичних осіб на рівні мінімальної заробітної плати.
Поступовий перехід до страхової медицини за рахунок скорочення податкового навантаження на роботодавців; відновлення доступної медичної допомоги за принципом "від села до столиці"; забезпечення невідкладної медичної допомоги;
Гідна заробітна плата для працівників медичної сфери.
"Батьківщина"
Досягнення рівня середньої заробітної плати Польщі у доларовому вимірі за п'ять років;
Підняття мінімальної пенсії до рівня 3094 грн; пенсійні внески будуть зберігатися у державному банку протягом усього періоду роботи; Щорічна індексація пенсій та нарахування депозитних відсотків;
Запровадження обов'язкового медичного страхування за рахунок коштів роботодавців з одночасним зменшенням удвічі податкового навантаження на їхні підприємства;
Повернення права виклику лікаря додому;
Зниження комунальних тарифів у два рази за рахунок зниження ціни на газ удвічі.
Збільшення внутрішнього видобутку газу та його спрямування винятково на потреби населення;.
"Європейська солідарність"
Реалізація медичної реформи має забезпечити зростання тривалості і якості життя.
"Голос"
Адресна соціальна допомога для тих, кому вона дійсно потрібна; створення єдиного повністю електронного прозорого реєстру отримувачів соціальної допомоги;
Запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення для гідного рівня життя людей похилого віку;
Перепис населення;
Запуск електронної системи eHealth;
Розширення державного фінансування ліків; Врегулювання фармацевтичного ринку.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".