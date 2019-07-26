Війна, тарифи, податки: що обіцяють майбутні нардепи українцям

У нову Верховну Раду проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".

OBOZREVATEL вирішив нагадати читачам, що обіцяли майбутні нардепи українцям.

"Слуга народу"

Позбавлення власників медіа можливості впливу на те, що говорять чи пишуть журналісти.

Запровадження виборів за пропорційною системою з відкритими списками та електронне голосування; децентралізація влади відповідно до європейських норм: надання максимуму можливих повноважень виконкомам місцевих рад, перетворення державних адміністрацій на префектури європейського типу;

Запровадження механізму впливу громадян на рішення влади через референдуми;

"Опозиційна платформа – За життя"

Реформування політичної системи, забезпечення переходу до парламентської республіки і розширення повноважень місцевого самоврядування.

Зняття недоторканності з президента України, народних депутатів, суддів, ухвалення закону про тимчасові слідчі комісії ВР;

Скасування "антиконституційних і дискримінаційних законів" про мову, освіту, перейменування церкви, декомунізацію, люстрацію, а також інших актів, які "порушують права і свободи громадян";

Ухвалення закону "Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою";

"Європейська солідарність"

"Голос"

Боротьба з кнопкодавством і прогулами народних депутатів

Закріплення децентралізації та нового територіального устрою у Конституції.

"Слуга народу"

Демонополізація ключових галузей, потрібно зробити Антимонопольний комітет незалежним і ефективним;

Створення Національної економічної стратегії з ключовою метою – досягти вищого за середньоєвропейський рівня доходів та якості життя українців;

"Опозиційна платформа – За життя"

Збереження землі у власності українських селян. Відкриття ринку с/г землі – виключно за результатами загальнонаціонального референдуму;

Зниження податкових ставок, введення податкових канікул для суб'єктів малого та середнього бізнесу;

Введення податку на виведений капітал і скасування податку на прибуток;

"Батьківщина"

Відновлення справедливості для людей, які втратили свої банківські вклади та власність під час стрімкого падіння курсу гривні.

Відновлення макро- та мікрокредитування бізнесу на європейських умовах;

Відновлення довіри до банківської сфери та зміна "неефективної політики" НБУ у сфері монетарного, валютного та банківського регулювання;

"Європейська солідарність"

Розвиток науки й технологій; інвестування у реформування і розвиток освіти, сприяти тіснішій її взаємодії з економікою.

Розвиток малого і середнього бізнесу завдяки спрощенню регуляторних процедур, впровадженням однакових правил для всіх, розширенням можливостей кредитування й розвитку, а також знаходження партнерів, збереження єдиного податку;

Спростити умови експорту та імпорту товарів шляхом запровадження інституту авторизованих економічних операторів та спільних із ЄС транзитних процедур;

Замінити податок на прибуток підприємств податком на виведений капітал;

Інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС; інтеграція до енергетичного та цифрового ринку ЄС; наближення до стандартів Шенгенської зони та поглиблення митного співробітництва;

"Голос"

Вдосконалення процедури "єдиного вікна" на митниці та будівництво системи обміну інформацією з митницями сусідніх країн ЄС.

Створення можливості для участі інвесторів на умовах концесії, коли активи будуть передані в управління професійному бізнесу, але залишатимуться у власності держави та громад;

"Слуга народу"

Запровадження найжорсткіших покарань за корупцію та розкрадання у Збройних силах та Міноборони;

Зупинка відпливу цінних кадрів із армії, запровадження системи навчання та перенавчання солдатів і офіцерів;

Встановлення видатків на оборону в розмірі не менше 5% ВВП;

Забезпечення законодавчого супроводу ініціатив президента, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України;

"Опозиційна платформа – За життя"

Перегляд кабальних умов участі України у СОТ і ЗВТ із ЄС;

Припинення політики обопільних санкцій і відновлення взаємовигідних торгово-економічних зв'язків із Росією і країнами СНД;

Внесення змін до Конституції щодо забезпечення активного нейтралітету України у військово-політичній сфері і неучасті в будь-яких військово-політичних союзах, як це передбачено Декларацією про державний суверенітет України;

Забезпечення активного нейтралітету України у військово-політичній сфері і неучасть у будь-яких військово-політичних союзах, як вказано у розділі IX Декларації про Державний суверенітет України;

"Батьківщина"

Проведення активної міжнародної діяльності в рамках Ради Європи, ОБСЄ та Європейської Народної Партії для встановлення миру та повернення українських територій.

Об'єднання розгляду питань окупації Донбасу та анексії Криму в один пакет;

Створення нового формату переговорів за формулою Будапешт+ із залучення США та Великобританії. Продовження переговорів у мінському та нормандському форматах;

Проведення роботи задля звільнення всіх політв'язнів та заручниківі з Росії;

Надання Україні плану дій для (ПДЧ) членства в НАТО;

"Європейська солідарність"

Сприяти розвитку ракетних технологій, протиповітряного щита України, авіації і флоту, забезпечення війська усім необхідним для сучасного бою.

Модернізація, структурні реформи та новий рівень забезпечення, зокрема грошового і соціального, для ЗСУ;

Введення миротворців ООН на всю територію окупованого Росією Донбасу;

Посилення міжнародної антиросійської коаліції та санкційного тиску на Росію;

Сприяння досягненню політичних, економічних, безпекових та правових критеріїв, необхідних для подання заявки на вступ до ЄС і отримання Плану дій членства у НАТО вже у 2023 році.

"Голос"

Гідне соціальне та побутове забезпечення для військових; приведення армії до стандартів НАТО; запуск відкритих тендерів на постачання техніки та озброєнь для зменшення корупції в оборонному секторі;

Зменшення кількості контролюючих органів, які перевіряють військовослужбовців;

Створення умов для реабілітації та адаптації до мирного життя військових;

Посилення міжнародного тиску на Росію, зокрема продовженням режиму політичних і економічних санкцій та ізоляції РФ на світовій арені;

Розвиток вільної частини Донбасу та прикордоння з Кримом. Стратегічна мета – довести прикладом цих регіонів і розвитку цілої країни якісну різницю між життям в Україні та на окупованих територіях;

Виплата пенсій жителям окупованого Донбасу на підконтрольній території України;

Покращення умов перетину контрольно-пропускних пунктів;