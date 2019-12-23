Головна Новини
23 грудня • оновлено в 14:37
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Нова зустріч Зеленського й Путіна під загрозою: стало відомо про умови

2.1т
Читати матеріал російською

Нова зустріч президентів України й Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбудеться лише в тому разі, якщо за ці чотири місяці на Донбасі буде видно результат.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу". "Лідери взагалі сказали, що перед наступною зустріччю, яка має відбутися через 4 місяці, мусить бути конкретний результат. У такий спосіб результати мають бути, тому що лідери домовилися зустрітися", – сказав він.

Новини
"Відповідатиме Зеленський!" Порошенко вказав на наслідки провальної бюджетної політики

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

РБК

За його словами, іноді зустрічі закінчуються дуже просто: "приїхали, потиснули руку, сказали, що все, в принципі, нормально".

"Іноді, як цього разу, відбулася 7-годинна розмова, в якій хтось хотів залишити так, як є, хтось, як наш лідер, хотів розширити рамки домовленостей",наголосив Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що нова зустріч глав України, Росії, Німеччини та Франції у "нормандському форматі" може відбутися на початку квітня 2020 року.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
6
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
И еще одна зрада подоспела: Boris Johnson: I was wrong about Russia. What I’ve really changed my mind on was whether it is possible to reset with Russia. I really thought, as I think many foreign secretaries and prime ministers have thought before, that we could start again with Russia. That it’s a great country we fought with against fascism. It was very, very disappointing that I was wrong.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"По его словам, иногда встречи заканчиваются очень просто: "приехали, пожали руку, сказали, что все, в принципе, нормально".".... На высшем уровне никто не встречается "поглядеть в очи" и "пожать руку". У вас что ни министр иностранных дел, то прям профи!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги