Нова зустріч Зеленського й Путіна під загрозою: стало відомо про умови

Нова зустріч президентів України й Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбудеться лише в тому разі, якщо за ці чотири місяці на Донбасі буде видно результат.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу". "Лідери взагалі сказали, що перед наступною зустріччю, яка має відбутися через 4 місяці, мусить бути конкретний результат. У такий спосіб результати мають бути, тому що лідери домовилися зустрітися", – сказав він.

Володимир Зеленський і Володимир Путін РБК

За його словами, іноді зустрічі закінчуються дуже просто: "приїхали, потиснули руку, сказали, що все, в принципі, нормально".

"Іноді, як цього разу, відбулася 7-годинна розмова, в якій хтось хотів залишити так, як є, хтось, як наш лідер, хотів розширити рамки домовленостей", – наголосив Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що нова зустріч глав України, Росії, Німеччини та Франції у "нормандському форматі" може відбутися на початку квітня 2020 року.

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