Переговори у "нормандському форматі": ексголова МЗС підбив підсумки

Переговори в Німеччині щодо врегулювання ситуації на Донбасі в "нормандському форматі" показали, що сторони далекі від компромісу.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. На його думку, для прогресу в переговорах від команди президента України Володимира Зеленського можуть знадобитися непопулярні кроки.

Як повідомив дипломат, на переговорах в основному обговорювалися деталі розведення сил на Донбасі, також "були підтверджені позиції, які мало чим відрізнялися від попередніх вимог як Києва, так і Москви". Тому, за його словами, не була узгоджена дата зустрічі лідерів "нормандської четвірки" на найвищому рівні.

"На цьому етапі можна як позитив відзначити те, що зустріч просто відбулася, що предметні обговорення тривали досить довго. Це означає, що було про що говорити, вони не розійшлися без певних домовленостей, які нам поки що невідомі. І стриманий оптимізм може бути. Але існують дуже серйозні перешкоди для швидкого подолання розбіжностей", – наголосив Грищенко.

На його думку, команді Зеленського, щоб зрушити ситуацію з місця, доведеться піти на політичні кроки, "які будуть досить складними і, напевно, непопулярними".

"Домовлятися про розведення сил набагато легше. Навіть обмін полоненими є цілком досяжним... Але потім ми стикаємося з питанням про внесення змін до Конституції, про амністію і про проведення виборів на непідконтрольній території – так звана "формула Штайнмайєра" в інтерпретації російської сторони", – пояснив ексглава МЗС.

"Тут треба або продовжувати наполегливу дипломатичну роботу, щоб коригувати ці моменти, які є незручними для української сторони, або однозначно вирішити, що нам потрібен мир, і в цьому контексті йти на той компроміс, який попередня влада абсолютно не сприймала", – підсумував він.

dialog.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Директор Центру політичної кон'юнктури (Росія) Олексій Чеснаков заявив, що помічники лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі в Берліні не погодили конкретну дату саміту. Він зазначив, що сторони обговорили умови, за яких саміт може відбутися.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко за підсумками зустрічі розповів, що мова йшла про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на найвищому рівні.

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