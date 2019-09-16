Нова версія вбивства Гонгадзе і злочини Кучми: Бродський розкрив факти

Михайло Бродський рік тому розповів мені нову версію вбивства журналіста Гонгадзе і викрадення Подольського, а також про інші злочини команди другого президента України Леоніда Кучми.

Сьогодні, в день пам'яті Георгія Гонгадзе, хочу нагадати про те, хто стверджує, що одночасно фінансував Гонгадзе, Подольського, а згодом майора Мельниченка і Юрія Луценка – колишнього генерального прокурора. Хто вибивав з Пінчука 50 мільйонів доларів. А також, чому Генеральна прокуратура відкрила справа не проти Кучми, а проти майора Мельниченка і як Кучму рятують від суду.

Вашій увазі інтерв'ю від 29 жовтня 2018 року.

1:00 Вбивство Гонгадзе і записи майора Мельниченка

11:53 Другий фігурант у справі Гонгадзе і потерпілий Олексій Подольський

13:45 Як президент Леонід Кучма і міністр МВС Юрій Кравченко йшли до узурпації влади

25:35 статус олігарха Віктора Пінчука при Кучмі

37:26 Справа Кучми: як Мельниченко записував другого президента України, роль Юрія Луценка у касетному скандалі

55:40 Роль Кучми у справі Гонгадзе, хто він у цій справі і як він має бути покараний

– Михайле Юрійовичу, ви ніколи про це не говорили і тільки завдяки інтерв'ю Миколи Мельниченка ми дізналися, що гроші, фінансування йому надали ви. Розкажіть, що вас пов'язало з майором Мельниченком, чому він назвав ваше ім'я як людини, яка допомагала йому вижити, облаштуватися в США і продовжувати нести цінні записи, які і сьогодні є, на мою думку, незаперечним доказом провини Леоніда Кучми?

– Бачиш, ти зводиш все до вбивства, а я вважаю, що все правління Кучми було системним злочином. Ми сьогодні кажемо: поганий той президент, поганий той прем'єр... Ось міністри розпродали армію, тому ми не змогли зустріти агресію як годиться. А в Арабських Еміратах за останні 27 років божевільний прогрес. Ізраїль впізнати не можна. Польща і ми, чому? Кучма, всьому виною Кучма. Ну і однозначно його подільник, перекупник краденого – пан Пінчук.

Сьогодні ми говоримо про те, що проти Мельниченка порушили кримінальну справу. Як там? Незаконне збагачення ...

– Генеральна прокуратура України днями заявила, що майор Мельниченко має бути виданий Україні...

– Ну, смішно.

– Там звинувачення було висунуте – розголошення державної таємниці. Його звинуватили і сказали, що у Мельниченка звідкись взялося багато грошей. І коли журналісти у нього запитали: "Звідки у вас гроші?", він сказав, що їх дав Михайло Бродський.

– Стартові, не всі. Мене вже викликали, до речі, після його заяви, дзвонили моєму помічникові, викликають на допит.

– Ага, так ви нарешті станете свідком у справі Гонгадзе?

– Нарешті. Так ось, я нагадаю Юрію Віталійовичу (генпрокурору Луценку. – Ред.), по-моєму, це він розголосив цю всю історію. З усією моєю любов'ю, це він. Я ні в чому його не хочу звинувачувати, просто ще тобі одну новину розповім. Ось Мельниченко сказав, що я йому допомагав зберігати ці плівки, вижити; свого часу вискочити з-під Березовського, який його "підгортав". Я допомагав йому навіть лікуватися, коли він захворів. Я допомагав всі ці роки.

Так трапилося, що мій батько був знайомий і товаришував колись із Юрієм Литвиненком, колишнім міністром торгівлі Узбекистану, який поїхав до Америки. Він якраз був знайомий з Морозом, і вони відправили Мельниченко до Юри Литвиненко. Мельниченко в США я знайшов через Юру. І у нас тоді налагодився контакт після касетного скандалу, тому що я в ньому не брав участі. У ньому Юрій Віталійович тоді брав участь.

Я ніколи нікому нічого не розповідаю, але допомагаю дуже багатьом людям в цьому житті, я допомагаю хворим. Як тато казав: "Зробив добро - як паперовий кораблик: поставив на струмочок весняний, і він попливе. І не чекай його назад. А той, хто чекає добро у відповідь - не отримає нічого. Так ось, нехай Юрій Віталійович запитає: випадково, чи не я то фінансував "Україна без Кучми"?

- Скажіть, а чи не ви фінансували Юрія Луценка, одного з організаторів "Україна без Кучми"?

- Так, я передавав гроші на акції "Україна без Кучми" через Юрія Віталійовича Луценка.

- Особисто Юрію Віталійовичу в руки?

- Звичайно.

- Тобто Юрій Віталійович брав із ваших рук гроші, як і Микола Мельниченко?

- Ну, 100% на акцію "Україна без Кучми".

З приводу вбивства Гонгадзе. Я був тоді головою комітету Верховної Ради, фракція і я вимагали, щоб в залі виступила мати Георгія. Дуже багато тоді сталося. Трусили тоді Плюща, це був не Майдан - парламент, але ми вимагали. Пам'ятаєш, тоді обшукали депутатів, але ми вимагали відставки Кравченка, відставки Деркача? І в тій акції я теж брав участь, але ніколи цього не афішував. Чи багато чого сталося в цьому житті, і багато чого я робив. Ну, наприклад, я тобі скажу, що на цих плівках Кравченко доповідає Кучмі:

"- А ви знаєте, хто фінансує Гонгадзе і" Українську правду "? - Хто? Цей покидьок Бродський. Ну нічого. Ми зараз з цим розберемося, а потім з Бродським, - говорив Кучма".

- Це правда?

- Так.

- Ви теж тоді підтримували і фінансували Гонгадзе?

- Так правда. Жора тоді шукав заробіток, йому потрібні були гроші. Він дуже активно працював з депутатами, був прес-секретарем у Анатолія Матвієнка. Потім пішов прес-секретарем і помічником до Вітренко. Йому потрібні були гроші. Тоді я йому запропонував: "Звільнити звідусіль, я буду тобі давати гроші, займайся" Українською правдою ". І він приходив кожного тижня, я скільки міг давав. Сам адже тоді в опозиції був, бізнес знищили - відновлював потроху.

- Тобто та діяльність, яка так дратувала Кучму, відбувалася при вашій фінансовій підтримці.

- Ще не все. Був такий центр - "Українська перспектива".

- У ньому працював з вашою підтримкою Олексій Подольський, відомий правозахисник.

- ... якого закопали.

- Другий фігурант у справі Гонгадзе і потерпілий. Тобто в справі Гонгадзе було двоє потерпілих. Георгій - його вбили, і Олексій Подольський - його викрала та ж банда генерала Пукача, банда офіцерів МВС, за наказом Кравченка. І вони імітували, що ховають його заживо і вбивають. Але йому пощастило, його відпустили.

- До речі, а яку діяльність вела "Українська перспектива"? Чому це так дратувало Кучму і Кравченка?

- Послухай, я ж хотів хорошу країну. Я ж міг виїхати, як це зробили багато, навіть родичі - троюрідні брати, сестри живуть в Австралії. Але не поїхав. Я тут будував з нуля, повірив в це, хотів побудувати і будував. І в "Ведомости" прийшов, оскільки вважав, що для демократії необхідна свобода слова. В "Киевских ведомостях" я дозволяв писати журналістам все, що вони хотіли ...

- ... це правда.

- Закінчилося все тим, що у мене почали забирати газету. Ну, а я ж бізнесмен - зрозумів, що не можна віддавати ...

- Хто почав забирати?

- Якщо Подільського везли в ліс і закопували, Гонгадзе вбили, зі мною у них була інша схема. Кучма і Кравченко йшли свідомо, у них був план. І ось на мене у них був план показати, що бізнес не має права на свободу слова. Він повинен робити все, що говорить влада. Це - як зараз в Росії або у Лукашенка. Ось їх модель: побудувати у нас Білорусь. І я вважаю, що якби Кравченко не закінчив так, як закінчив, ми б отримали Білорусь. Ми б отримали замість Лукашенко - Кравченко. Наскільки я знаю, Кучма планував Кравченко замість себе. Він вибудовував всю систему страху під себе - він спадкоємець і наступний президент країни.

- І якби не касетний скандал ...

- Так і було б, напевно. Якби патріоти НЕ залили площа кров'ю, як це сталося зараз. Тобто це сталося б набагато раніше, ніж з Януковичем ... А Кравченко - це кілер, він просто кілер.

- Зараз, напевно, мало кому зрозуміло, що МВС при Леоніді Кучмі було не просто однією зі структур влади ...

- НКВД!

- Так, це була ключова, каральна структура, на якій будувалася держава. Тобто те зміцнення влади, яке з 1996 року почалося в країні активними темпами, - це все результат дій міністра МВС Юрія Кравченка. Кравченко створив бойові загони по зачистці незгодних. Починали вони під благою ідеєю, що потрібно покінчити із засиллям криміналітету, були перші операції по ліквідації, були викрадення кримінальних авторитетів. І потрібно віддати належне - протягом двох років вони більшу частину бандитів просто фізично ліквідували.

- ... і зайняли їх місце.

- Так ось, на той момент "Киевские ведомости" були єдиним джерелом інформації для всіх мислячих людей.

- Інтернету не було.

- Так, на той момент інтернет не існував, ніякої інформації, крім тієї, що видрукувана в друкарні, люди отримати не могли. І одне з найпопулярніших, напевно, найпопулярніше в Києві видання - "Киевские ведомости". Це дійсно була альтернативна, об'єктивна інформація про політичну ситуацію. І ось виходить, що основним рупором цих думок був Бродський - як власник газети.

- Ну, я був одним із співвласників, у мене був контрольний пакет. Плюс - мій друг Вітя Чайка був шеф-редактором. І вони не могли нічого зробити, не могли його звільнити, тому моє вплив був безумовним. Скандал почався з великого матеріалу про те, як вночі знесли будинок біля Андріївської церкви, який заважав Кучмі з вікна її бачити.

- Який журналіст?

- Кириндясов. Потім, до речі, він - зрадник, вибачався перед Кравченко.

- Геннадій Кириндясов?

- Так, він сфотографував будинок до того. І за ніч пропав будинок, цілий будинок! Тому що з вікна дружина Кучми хотіла бачити церкву. І ось це "Киевские ведомости" надрукували.

- Будинок затуляв перспективу в квартирі президента на Десятинній вулиці, його знесли вночі і всі мовчали, крім однієї газети?

- Так. Слухай, я клянусь тобі, я до цього ніякого відношення не мав. Я не просив Кіріндясова це обчислювати, це робити, це випускати. Ну, вони це зробили. Ось тоді і було прийнято рішення мене кокнуть.

- Скажіть, чому ви не віддали газету?

- Я зустрівся в 1997 році в Карлових Варах з Юрієм Гайсинським. Він тоді пішов з прокуратури. Ми з ним підписали контракт, він став моїм адвокатом. Гайсинський мені каже:

- Віддай газету або вони тебе знищать. Ти ризикуєш життям. Кучма може переобратися на другий термін, 7 років у в'язниці ти готовий сидіти?

- Так, - відповідаю.

- Тобто? - питає. Лавринович ще присутній тоді. На той момент - мій друг з "Народного Руху".

- Я готовий, - кажу. До речі, тоді мене не здали Лавринович і Турчинов. Вони навіть виходили на прес-конференції в мій захист.

- Лавринович і Турчинов?

- І Діма Чекалкін, вони у мене навіть є на фотографії. На одній прес-конференції з моєю дружиною. Це довга історія. Гриньов писав лист публічне з Соболєвим, хоча більшого обіцяли. Але тим не менше, ось так було. Маленька купка людей - депутати і так далі. І Юрій Олександрович ламав двері в тюрму, коли мене відвезли в Житомир з Києва.

- Гайсинський?

- Так, не пускали до мене адвоката 20 днів. Мене обрали депутатом, а я сиджу в камері, в Житомирі. Уявляєш, там сидять справжні "урки" і мені там щось розповідають. Я кажу: "Хлопці, я взагалі-то бізнесмен, у мене є газета, я зараз обираюся до Верховної Ради, ось сьогодні вибори". Ну, вони думали, я божевільний наглухо.

І ось лежу, а радіо в камері в Житомирі без потенціометра. Тобто, якщо хочеш тихіше - мокра папірець, кладеш зверху, тоді тихіше виходить. Якраз було тихіше, так як лежала мокра папірець. І ось я чую, як Марчук Євген Кирилович каже: "А цікаво, що буде влада робити з Бродським, якого сьогодні обрали в народні депутати". Ці троє злізли і ...

- Злізли зі шконки і відрапортували?

- Кажуть: "Товариш, народний депутат". Вони, звичайно, прозріли, зрозуміли, що це не жарт.

- Ви авторитетом стали?

- Та ти що! Тут же запросили до начальника в'язниці, попередили, що мої двері відкриваються тільки по його команді до нас в камеру. І 21 день після цього мене - вже народного депутата - тримали у в'язниці. Тобто і це порушили, поки Гайсинський не організували лист до Конституційного суду, і звідти прийшло роз'яснення, що недоторканність настає в той день, коли дільнична комісія оголошує про результати виборів.

До речі, завдяки цьому рішенню Конституційного суду був звільнений Шкіль Андрюха, коли в 2002 році його за пам'ятник Шевченку посадили. Завдяки цьому рішенню припинилося переслідування Андрія Кожем'якіна в 2006 році. Завдяки цьому рішенню пан Аваков зміг прилетіти з Італії в Україну і прийняти присягу - по ньому була справа.

- В 2012 році?

- Так, коли стало відомо, що він депутат, він зміг прилетіти. Я був другим у світі, хто з в'язниці був обраний депутатом. Перший був в Ірландії, борець за свободу. Коли його обрали, він сидів у в'язниці.

- Раз уже торкнулися в'язницю я б хотів, щоб Житомирський слідчий ізолятор, куди помістили Бродського, кандидата в народні депутати, де він сидів як депутат, вважався чорної зоною взагалі в Україні. Там умови були набагато жорсткіше, ніж в Києві, тому, коли Бродського спеціально перевели з Києва до Житомира, - це була ще одна важлива демонстрація. Мовляв, ми репресуючи будь-якого, і ось цього запрессуем показово.

- Чому Житомир - я тобі поясню ... У Житомирі СІЗО об'єднано з в'язницею. Наглядачі там переходять - одна система контролю і спостереження. Я тобі розповім, коли я зрозумів, що злодій повинен сидіти у в'язниці. Раніше я думав, що в'язниця, менти - погано. Ні ... Це все треба, це все потрібно, якщо у нас є держава, повинна бути в'язниця, повинна бути міліція, потрібно ловити злочинців і садити туди.

До мене приїжджав рабин Яків Блайх, привіз курочку, молитовник від Віктора Пінчука, і розповідає: "Я говорив з Вітею, якщо ти хочеш, тебе відпустять, тільки оголоси, ну в натурі Присягни, що все - закінчили". Я кажу: "Збирай курочку і до побачення". Я не доторкнувся і став стукати в двері - відкривайте. Кажуть: "Чого? -." Мені в баню ", - відповідаю. Ми пішли в баню, він пішов, до сих пір мене згадує, на Подолі синагога. Йдемо ми по коридору, а тут назустріч йдуть зеки, після лазні вийшли. Ну баня - це труби іржаві ...

- Бетонна підлога, це називається лазнею.

- Так, це кошмар. І ось ми йдемо і тут - мене до стіни обличчям. Потрібно дивитися в стіну, руки за спину, охоронець біля тебе, і ти так стоїш. Вони проходять повз, а я так голову повертаю, дивлюся, йде людина 40 - вбивці. Їх в суспільство небезпечно випускати, не можна. Ось таке враження залишилося у мене. Їх ізолювати треба.

- Михайле Юрійовичу, зараз ми розуміємо, що Гонгадзе був журналістом, який мав свою позицію, але ж він не був на той момент ворогом Кучми і Кравченка?

- Ти розумієш, їм потрібні були приклади жорстокого покарання. Друге, він пішов в інтернет. Пінчук - досить інтелектуальний хлопець. Він розумів, що за інтернетом - майбутнє. Їм потрібно було зупиняти цей процес.

- Розкажіть про статус Пінчука, ким був Пінчук при Кучмі?

- Ну, зятем і головним радником. Це - безкоштовно передані трубопрокатні заводи, "Укрсоцбанк", який він потім продав, не пам'ятаю за скільки, згідно мему - за пару мільярдів доларів. Державний банк просто подарували. Феросплавні, якщо ви пам'ятаєте, Коломойський давав там якісь свідчення. До речі, знаменитий суд в Лондоні, про який чомусь всі забули, де сталося нібито угоду світове. У вузьких колах говорять, що виплачено Коломойським більше мільярда доларів. А де податки?

- За що?

- Ну що там вони не поділили, Кучма щось передав через Коломойського, а той потім повинен був віддати Пінчуку, а він не віддав. Плюс - Нікопольський феросплавний. І там виникла якась заборгованість. А потім вони домовилися.

Коли сталася ця угода, півтора року тому, я прийшов до Пінчука, треба віддати належне - культурно зустрів. Я кажу: "Вітя, дивись, у мене до тебе питання, ти пам'ятаєш, як твій тесть дав команду Кравченко мене знищити, забрати у мене бізнес, банк, обмінники? Я нічого не приватизував, будував з нуля, фабрику матраців і т.д . Твоя родина, твій тесть мене знищили. у мене діти, внуки, мене хотіли посадити на 10 років, відвезли в житомирську в'язницю ".

До речі, після того як ми в залі проголосували за відставку Кравченко, пан Бандурко (генерал з Харкова) мені зателефонував і каже: "Михайло, я тебе дуже прошу, зустрінься з Кравченком перед Новим роком, він з тобою дуже хоче поговорити, це дуже важливо ". І я прийшов до Кравченко, мене вмовили друзі. І така розмова з Кравченком відбувся:

- Михайло, ти мужик, я хочу покаятися перед тобою і вибачитися.

- Тобто?

- Зрозумій, я був кілером, я виконував завдання, у мене особисто проти тебе нічого немає, а ти зробив тоді 23 статті в "Киевских ведомостях" проти мене. Ну тоді ти мене забив по щиколотку, а зараз в залі з усією цією історією ви мене забили по коліно, відпусти мене, прости, - говорить Кравченко.

- Ти розумієш, Юра, мені плювати на банк, плювати, що я сидів в тюрмі, що я випадково, завдяки киянам, які за мене проголосували, вийшов. Гаразд, це все проїхали. Але у мене була бабуся, вона мені надягала шкарпетки до 11 років. Ти не розумієш, що це була за бабуся! І ось, коли мене посадили, їй сусідка принесла газету. Там було написано, що я в тюрмі. І вона померла від інсульту, я навіть на похоронах, Юра, не був. Ось якщо ти мені скажеш, що з бабусею робити, якщо вона тебе простить, то і я прощу. У нас, євреїв, просити вибачення потрібно у убієнних, якщо ти вбивця, ніхто не має права з живих прощати.

І ось тоді Юра мені сказав, що він виконував функцію кілера. Я про це знав, вузьке коло про це знав, що це не Юрін зі мною скандал. Я просто вибрав його як інформаційний привід у війні з Кучмою, і підписував всі статті я, для того, щоб з ним лоб в лоб.

А він надіслав мені Чоловіка, той заявляє: ми готові домовитися. Ти повинен поцілувати руку Кравченко, з фотографією на "Київських Відомостях" - і все тобі прощається, все повертається, все на свободу. Я у відповідь: "Убий мене!".

Мотив зрозумілий, як це все відбувалося, зрозуміло, а як вижив - незрозуміло. Ось, Юро, чесно, незрозуміло. Доля, воля Божа. Ось така у мене була історія.

Так ось, про Пінчука. Кажу йому: "Вітя, твої гроші - це ж гроші Кучми, які він поцупив, тобі передав, ну онукам своїм ... Може, бути мільйончиків 50 мені віддасте? Знищили мій бізнес, моя сім'я під ризиком. Це ж ви все робили. тобто - Кучма руками Кравченко. Чи не Кравченко це робив, він - кілер, особисто мені це підтвердив. 50 мільйончиків, Вітя ... а знаєш для чого? Побудую великий завод презервативів, щоб люди могли їх купувати дешево, а не по десятерной ціною , як нам їх везуть з Китаю або Європи ... Щоб у тебе не було приводу роздавати на мільйон доларів ган * онов н шим людям, яких ви пограбували ".

- Ви маєте на увазі цю програму благодійності, яка піариться?

- Саме так. А решту я витрачу на баскетбол, на діток, побудую зали. Мені не треба - я собі і так заробив. Може, даси? Він каже: "Я подумаю". І ось він через одних своїх знайомих (не буду називати, не маю права) передає мені меседж зворотний: "Якщо ти не заспокоїшся і не припиниш, я тебе розітру в порошок, знищу, я найму кращих піарників. У мене телеканали, я таке про тебе розповім, про всю твою сім'ю ".

Я хочу сказати, Вітьок, спробуй тільки, спробуй тільки ще раз собі це дозволити. Я особисто готовий померти за свою сім'ю в будь-яку секунду. І це я, Вітя, тобі заявляю. Я не побоявся це говорити Кравченко, коли він був генералом в 1999 році і тобі кажу - спробуй тільки. Сплати податки з цих грошей, і я від тебе відстану, вони все одно підуть на спорт, на медицину.

- З цього мільярда, що він отримав від Коломойського?

- Ну, мільярд чи більше - я не знаю точно. Це ж закрита інформація, у них там зобов'язання, вони не мають права розголошувати. Але це журналісти елементарно вирахують - було б бажання. Заплати податки покладені, а, може, взагалі потрібно віддати державі всі ці гроші - я ж не знаю. Потрібно провести розслідування і тоді настане сатисфакція, і зі мною в тому числі - інакше сатисфакції немає.

І, звичайно, за Гонгадзе повинні понести покарання, але тут саме Кучма. Знаєш, як його вивели з під покарання, хочеш розповім? Пам'ятаєш, Конституційний суд прийняв рішення змінити Конституцію? Прийшла нова влада, в одну секунду повернули Конституцію, суд розігнали, відповідальних немає, переслідують Лавриновича, хоча я вважаю, що незаконно. В Адміністрації президента у Януковича була посада, типу смотрящий за Конституційним судом, Олена Лукаш. Нехай вона розповість, як після полювання Янукович, Пінчук, коли вже Кузьмін підготував подання до суду за скоєне по Гонгадзе ...

- Це було в 2011 році, коли заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін заявив, що знову відкривається справа, є докази по Кучмі, і ця справа буде доведена до вироку.

- Ну ти розумієш: якщо зв'язати те, що трапилося з Подільським зі словами Кравченка в доповіді і визнати ці плівки - все, куку.

- По суті, для того, щоб висунути звинувачення проти Кучми, не потрібно знати звинувачень від загиблого Гонгадзе, є живою Подільський, а його викрадення підтверджується записами.

- Звичайно. Замовлення. І подає СБУ до Конституційного суду запит: а чи можна вважати плівки, здобуті незаконним шляхом, достатнім доказом, щоб долучати до справи? І Конституційний суд, який скасовував Конституцію і виконував будь-які забаганки Януковича, каже, що не можна.

Але я хочу звернути увагу всіх, що є два рішення Європейського суду з прав людини. Я не юрист, але я точно знаю, що вони є, де взяли до уваги незаконно добуті дані розмов. У справах, де були вбиті люди, беруться до уваги навіть такі докази, тому що немає нічого вище життя однієї людини: спаси одне життя - і ти врятуєш весь світ. Рішення якихось дев'ятнадцяти суддів не може бути вище за життя людини.

Як все повернути назад? Елементарно. Або нове звернення до Конституційного суду, або в ЄСПЛ - то рішення потрібно визнати незаконним. Просто потрібно, щоб політики і журналісти це зробили. Коли рішення КС скасують, тоді все плівочки спливуть, там багато чого ... Там і незаконна приватизація Пінчуком, і вбивство Гонгадзе, а вони бояться цього, тому їм потрібно знищити Мельниченко. Я не захищаю його, він зробив багато помилок, дуже багато, але він мені розповідав, як він почав записувати, знаєш цю історію?

- Розкажіть.

- Він каже, я працював в охороні у Кучми і відповідав якраз за цю систему - щоб не записували. А тоді це було все примітивно. І він написав начальнику СБУ, що потрібно поміняти всю систему, що хтось може просто сховатися в кабінеті Кучми і його вбити, тобто все потрібно міняти. Вони, каже, мене не слухали, я вирішив показово сховатися в шафі. Те, що я там почув ... Я хотів вийти з шафи і застрелити його і Волкова.

- А він спілкувався з Олександром Волковим, депутатом?

- Чи не депутатом, він тоді був просто помічником президента. І я, каже, чув розмову між Волковим і Кучмою. Те, що я там почув ... Я зійшов з розуму, вирішив його записувати, і вже потім з'явилася ця плівка, розмова по Гонгадзе.

Там же з'явилася плівка про те, як хотіли фальсифікувати по Марчуку, зняти його з виборів. Мельниченко мені розповів, як організував якийсь дзвінок з закопаного телефону, щоб Марчука попередили, і той підняв шум. Ну, це ціла історія, вона дуже цікава.

А перший раз я з ним побачився особою в обличчя, коли ми з Томенком літали до Варшави в 2004 році, в період того Майдану. А до цього я просто передавав йому гроші.

- Коли ви в перший раз передали гроші майору Мельниченку?

- Знаєте, це було так давно, починаючи з 2001 року почав потроху допомагати.

- Тобто, як тільки ви вийшли на зв'язок з Литвиненком?

- Так, вийшов на зв'язок з Колею і почав потихеньку допомагати.

- Яка загальна сума грошей, яку ви перерахували?

- Розумієте, те, що він заявив, мовляв, брав у мене в кредит - я це почув вперше. Я не банк, мій банк знищили, я не давав йому в кредит. Я позичав. Коли даю в борг фізичним особам, завжди маю на увазі, що вони не повернуть. Ну формально борг, але, Коля, можеш не повертати.

- Скільки він може не повертати?

- Нехай собі залишить. Я вважаю, що він - історичний людина. Якби не його плівки і не все інше, Кучма б зайшов на третій термін - це було б найгірше. Кравченко був би наступником, і ми б отримали Білорусь чи Росію. Я вже говорив про це.

- Це було кілька сотень тисяч доларів, не одна?

- Так, кілька.

- Просто у нас багато ходить чуток, фінансував Мельниченка той, цей. Прокуратура заявила зараз, що гроші Мельниченко дав якийсь американський фонд. Мельниченко це спростовує.

- Дивись, я не знаю, я не прокуратура. Я знаю про себе, йому жити було нема за що - я давав гроші. Потім він сюди приїжджав, не знаю, чи правду говорив, але я навіть здобував йому додаткові гроші, умовляв людей, не свої давав.

- Я зустрічався з Мельниченком у 2001 році в Америці і дійсно можу сказати, що він був без грошей.

- У нього бізнес, фури. Він давно почав. Він купив кілька фур, водії їздять по Америці, до речі, і в Україні в нього були фури. Може, я його підведу, зараз почнуть шукати ... Але він, напевно, продав, встиг. Дивись, я повторюю, що переслідувати Мельниченка - аморально.

- Що б ви сказали зараз Луценко?

- Я б попросив Юрія Віталійовича Луценка, у мене з ним чудові стосунки, і я теж ціную його роль в історії: "Ну давай, Юра, піднімемо рішення Конституційного суду і перевіримо, проведемо розслідування, як вони приймали це рішення. Спробуємо звернеться до ЄСПЛ , нехай вони оцінять ... "

- Скажіть, а навіщо це Луценко зробив?

- Ну, може, це і не він. Порушували при Януковичі. Це був контрудар. Рішення КС по плівкам, а після цього порушили справу, що Мельниченко - хабарник. Ну це дискредитація, це схема 100% Пінчука, його почерк - дискредитувати суб'єкт. Це світова класика політології - суб'єкт повинен бути дискредитований і тоді все, що він говорить, підлягає сумніву в суспільній свідомості.

- Ви вважаєте, що порушення справи проти Мельниченка профінансував Пінчук, це корупція?

- Ні, я думаю, що при Януковичі це організовано Пінчуком, а зараз це їде просто по накатаній дорозі, закрити важко.

- Так, але вони могли не давати йому хід?

- Ну, президентські вибори, знаєш, такий меседж - "Коля, сиди мовчки".

- Від кого? Від інших фігурантів плівок?

- Від усіх.

- Тому що там на плівках фігурують і Петро Порошенко, і Юлія Тимошенко.

- Дивись, ще раз повторю, мене цікавить у всій цій історії тільки Кучма як замовник по Гонгадзе, Пінчук як утримувач краденого. Все інше - це велика політика. Прийміть рішення Конституційним судом, порушуйте справу, піднімайте все плівки, вивчайте. Може, крім Гонгадзе, в цих плівках немає криміналу, там є якась моральна відповідальність, аморальщина, там є політична відповідальність, але тут саме кримінальна відповідальність.

- Скажіть, сам факт того, що Генеральна прокуратура зараз порушує справу по Мельниченка за розголошення секретних даних, означає, що вони тим самим визнають їх достовірність?

- Цілком. Може бути це такий хід прокуратури, може, вони таким чином намагаються легалізувати плівки. Раз вони їх легалізують, значить, автоматично спливе розмова Кучми з Гонгадзе, по Подільському ... Подивимося.

- І тоді можна справа по Кучмі порушувати?

- Юра, воно порушено, але закрито судом, тому що є рішення КС. Ти ж пам'ятаєш, його на допит викликали? Кузьмін зараз в бігах.

- Ви покладаєте відповідальність за вбивство Георгія Гонгадзе не тільки на Кучму і Кравченка, ви вважаєте, що Віктор Пінчук, зять Кучми, також причетний до цього злочину?

- Ні, він допомагав Кучмі відмитися від цього. Він привернув фахівців, детективні агентства, фільми знімав, наймав журналістів. Він привіз сюди Діму Кисельова, покидька цього. Вони, як би м'яко сказати, "обкаківалі" всіх опонентів, щоб зробити з них божевільних, щоб їх слова сприймалися неадекватно суспільством. Мовляв, вони божевільні, що ви їх слухаєте, а Мельниченко - взагалі злодій, хабарник і продавав ці плівки.

- Давайте повернемося до моменту, коли все закрутилося. Ви прослухали записи Мельниченка, почули, як і всі ми, що є покидьок Бродський, який фінансував Гонгадзе та інших. Я тільки зараз від вас зрозумів, що у вас був дійсно контакт з Подільським і Гонгадзе. Але скажіть, що ви відчули, коли це почули? Ви розуміли, що можете бути наступним? Ви злякались? Як ви почали діяти?

- Ну дивися, я і тоді розумів, що випадково живий залишився. Був такий і зараз живий Володимир Іванович Радченко.

- Колишній голова СБУ?

- І він мені сказав: "Я до сих пір не розумію, як ти живий залишився?" Він мені багато чого розповів, але я йому обіцяв, що ніколи це не розкрию.

- А що було далі? Я особисто був свідком, як ви вийшли в кулуари під час розгляду питання по Кравченко, коли Рада рекомендувала його звільнення ...

- Ми набрали 228 голосів. З другого разу, Юра.

- Я як зараз пам'ятаю, як ви над ним нависли і почали кричати, мовляв, якщо щось станеться з вашою родиною, ви його знищите, ви його ніколи не пробачите на багато поколінь вперед. Можете пригадати свої статки в цей момент, що ви конкретно говорили і які були наслідки?

- Це бачив ще одна людина, потім він мені це говорив. Він стояв осторонь. Мотренко, Тимофій Мотренко. Ось він мені каже: "А ви пам'ятаєте цей момент? Я вас тоді заповажав".

Звідки взялася така емоція? Я воював з ними, але не знав, що вони вбивають людей. А з плівок дізнався. Він замовив, вбив - я не сумнівався, що вони це зробили, тому мені стало страшно за мою сім'ю, я розумів, що я вже депутат, може, не посміють ... А діти, брат? І я підійшов до нього з реальною загрозою: "Якщо щось трапиться з моєю родиною, ти і твоя родина будете нести таке ж покарання, якщо я буду живий. І я готовий це зробити публічно. Казна публічно, Юра". Ти просто не пам'ятаєш, я йому намагався погон зірвати.

- Розкажіть ваше розуміння ролі Кучми, як він повинен бути покараний? Хто він в цій справі?

- Знаєш, є італійський прецедент. В Італії один з прем'єрів замовив через мафію журналіста. Це світова практика: журналіст - небезпечна професія. Скількох вбивають. Ось я тобі скажу, Бузину ніколи не підтримував в його поглядах, але вбивати його не можна було. Він мав право на свободу слова і на життя.

Так ось, в Італії прем'єр замовив журналіста. Я просто дуже добре знаю Італію і політику їх знаю, 17 років пройшло. Він уже дідусь, за 75, але його засудили, винним визнали. Його не посадили, у них там щось по законодавству, після 75 - під домашній арешт. Але він покараний.

- Зараз багато журналістів і політики, які забули за цей час Гонгадзе, кажуть, мовляв, навіщо цей суд, навіщо про це говорити, ну Кучма ж не сказав буквально на записах: убийте. Він же сказав, розберіться. А Пінчук - покидьок, звичайно, але в загальному-то ні в чому теж не винен.

- Їх підставили!

- Так, підставили - російські чи американці ...

- Або Марчук ...

- Або Марчук. А Кучма, мовляв, насправді нічого поганого не хотів. З вашої точки зору все-таки, що сказав Кучма? Він убивця?

- Звичайно. По-перше, він президентом в той момент був, значить у нього подвійна, потрійна, десятерной відповідальність. Звичайно, не вбивця, а замовник.

- Як і говорив Юрію Віталійовичу, коли організовував "Україна без Кучми": "Де замовник убийства Гонгадзе? Кучма має сідіті в тюрмі".

- Кучму геть!

- Кучму геть, як справедливо говорив Юрій Луценко.

- Я тобі скажу більше, я добре знаю філософію політикуму і філософію світу - поки такі злочини будуть безкарними, у нас країни не буде.

- Скажіть, коли ви дізналися про самогубство Кравченка? Що вам відомо про цю справу? Вірніше, коли ви дізналися про те, що Кравченко зумів двічі вистрілити собі в голову?

- Дивись, я тоді був близький до влади, був радником Тимошенко і Турчинова, Піскуна ... Кравченко застрелився, він реально сам застрелився. Він давно ходив в стані афекту, він боявся, що до доньки прийдуть, через яку він мив ПДВ, працюючи в податковій. Він боявся розслідувань всіх по Гонгадзе, він все-таки генерал армії. Ось я тобі точно кажу - він офіцер, тієї радянської, не українською армії. І він боявся, важко переживав це все.

Те, що мені розповідав Турчинов і Піскун, такі прецеденти в історії були. Коли людина високо закидає голову, куля влітає через підборіддя і вилітає через рот. У нього так і сталося. Шок - і вдруге він уже собі лупив в голову. Дивись, я, напевно, буду дуже непопулярний - це йому кара Божа. Значить, так Бог вирішив і зробив це його руками, я впевнений в цьому. Точно так же міністр транспорту Кірпа - він сам себе застрелив. Дуже хотів я прийти до нього на похорон, мене Юлія Мостова зупинила.

- Згадайте розмову.

- Не буду. Це похорон, смерть, людське життя .. Але те, що я пережив, що моя сім'я пережила, мої близькі, друзі, партнери, працівники - я ніколи не забуду.

- Ви вірите, що взагалі над Кучмою може бути суд? Він мільярдер. Мільярдерів взагалі судять? Тільки там. А тут буде суд над Кучмою?

- До тих пір, поки на стороні правди варто хоча б одна людина, у правди є шанс перемогти. Ми ж стоїмо з тобою, Подільський варто - правда, він трошки від безвиході пити почав, а так, мені здається, є надія, що щось станеться.

- Ви не пішли на похорон Кравченко, а на похорон до Кучми прийдете?

- Нехай він поки живе, йому ще треба суд пережити.

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