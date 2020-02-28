"А розмов було!" "Турборежим" нової Ради з тріском провалився

Незважаючи на анонсований "турборежим", народні депутати 9-го скликання за пів року ухвалили менше законопроєктів, аніж їхні попередники.

Такого висновку після аналізу результатів роботи Верховної Ради 8-го і 9-го скликань дійшли в Комітеті виборців України. Про це повідомляє пресслужба громадської організації у Facebook.

Так, КВУ порівняв кількість ухвалених законів, зареєстрованих законопроєктів і проведених пленарних засідань обох скликань за пів року. Виявилося, що кількісні показники роботи парламенту 8-го скликання вищі, ніж у нових парламентарів.

Нова Рада в "турборежимі" ухвалила менше законів, ніж попередня Фото Яна Доброносова

За перші пів року нардепи попереднього скликання парламенту ухвалили 173 закони, тоді як народні обранці нового скликання ухвалили 155 законів. Також нардепи 9-го скликання зареєстрували 1,3 тис. законопроєктів, а їхні попередники – 1,7 тис.

Однак у КВУ зазначили, що поточний склад парламенту частіше працює у пленарному режимі. За пів року вони провели 72 пленарні засідання, а їхні колеги з 8-го скликання – 63.

"Розмови про турборежим виявилися звичайним політичним міфом. Кількісні показники роботи ВР IX скликання не вищі, ніж у їхніх попередників. А в таких питаннях як кількість ухвалених законів або поданих законопроєктів вони взагалі нижчі за результати роботи депутатів VIII скликання", – підсумував глава КВУ Олексій Кошель. На його думку, формулювання "турборежим" більше використовувати не варто.

Аналогічного висновку дійшов і активіст, PR-менеджер у "Громадяни в дії" Олександр Равчєв.

"Ось вам, друзі, і "турборежим". За перші пів року роботи нового парламенту ухвалено втричі менше депутатських законопроєктів і вдвічі менше президентських, ніж за перші пів року попереднього парламенту. А розмов було. Що означає агресивний піар і відсутність фактчекінгу", – зазначив він, показавши дані з сайту ВРУ.

Facebook Олександра Равчева

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в деяких законопроєктах помітили недопрацювання, які виправдали "турборежимом" нової Ради.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram