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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Нічого доброго": соціолог попередив про ризик нової Ради

5.4тЧитати матеріал російською

Новий склад Верховної Ради, який буде обраний на позачергових парламентських виборах, буде "дуже неякісним".

Вищий законодавчий орган, який українці оберуть у поточному році, буде відрізнятися від попередніх у гіршу сторону, – заявив у бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України Олександр Вишняк.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Радіо Свобода

"Уже більш-менш зрозуміло, хто пройде, списки відомі. Більшість людей, які пройдуть у парламент, ніколи не займалися державними питаннями", – сказав він.

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Соціолог зауважив: "У кожному парламенті були такі люди, але зараз їх буде найбільше. І це нічого доброго не обіцяє – ані в прийнятті законів, ані в контролі над виконавчою владою".

У контексті ідеї проведення всеукраїнського референдуму Вишняк заявив, що проти подібного способу ухвалення рішень. "Представницька демократія передбачає, що ви повинні обрати людей, які вирішуватимуть ці питання за вас, тому що вони більш компетентні. Але для цього треба вибрати більш компетентних, ніж звичайні громадяни", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше відомого телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу". Шоумен Сергій Притула заявив, що йде на вибори до Верховної Ради від партії Святослава Вакарчука "Голос".

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Теми
ЕксклюзивПозачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Олександр Вишняк
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Медведева Светлана
Медведева Светлана
Cпaси6о тeм, кто пoказал мнe этот чудо-cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/eu76s0w Пpocтo прoйдя простoй опpoc пoлучила пoчти пoлугодовyю заpплaту)) Пoльзуйтеcь, пока eще еcть возможноcть=)
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
73% ТАКИ УНИЧТОЖАТ УКРАИНУ, НЕДОУМКИ.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Галичане переживают шо их пошлет нах. Правильно переживайте и идите нах. Украинцы выбрали зеленского, пускай делает. И не мешайте.
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