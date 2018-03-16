Носить зброю? Савченко витрусила сумку прямо в прямому ефірі

Позафракційний народний депутат Надія Савченко продемонструвала вміст сумки, витрусивши на стіл в прямому ефірі.

Таким чином вона відреагувала на питання ведучого, що у неї там знаходиться. Це сталося в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Речі, документи, мої особисті речі", - заявила нардеп, після чого вивалила на стіл все, що у неї було в сумці.

Ведучі підтвердили, що зброї там немає, і порадили потихеньку зібрати "бардак", який утворився на столі.

"Сьогодні я не заходила до сесійної зали, сьогодні я працювала в комітеті. Сьогодні була урядова година, але, так як запитань до уряду дуже багато завжди, ніколи не отримуєш на них відповідь насправді, я не заходила до сесійної зали. Я працювала в комітетах над законом про нацбезпеку і оборону. Сьогодні була створена і працювала робоча група", - пізніше розповіла Савченко.

Як повідомляв "Обозреватель", 15 березня представник президента у Верховній Раді розповіла, що Савченко вивели з сесійної зали через "загрози з її боку". Журналіст розповідав, що в її сумці знайшли гранату і зброю.

В цей же день Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.

Сама нардеп заявила, що дійсно принесли з собою нагородну зброю. Однак інформацію про те, що її вивели із залу, вона спростувала.

Пізніше, народний депутат від "народнго фронту" Дмитро Тимчук заявив, що демонстрація Савченко зброї є або бажанням похвалитися, або наявністю "високого інтелекту".