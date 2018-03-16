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Носить зброю? Савченко витрусила сумку прямо в прямому ефірі

6.1тЧитати новину російською

Позафракційний народний депутат Надія Савченко продемонструвала вміст сумки, витрусивши на стіл в прямому ефірі.

Таким чином вона відреагувала на питання ведучого, що у неї там знаходиться. Це сталося в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Речі, документи, мої особисті речі", - заявила нардеп, після чого вивалила на стіл все, що у неї було в сумці.

Ведучі підтвердили, що зброї там немає, і порадили потихеньку зібрати "бардак", який утворився на столі.

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"Сьогодні я не заходила до сесійної зали, сьогодні я працювала в комітеті. Сьогодні була урядова година, але, так як запитань до уряду дуже багато завжди, ніколи не отримуєш на них відповідь насправді, я не заходила до сесійної зали. Я працювала в комітетах над законом про нацбезпеку і оборону. Сьогодні була створена і працювала робоча група", - пізніше розповіла Савченко.

Як повідомляв "Обозреватель", 15 березня представник президента у Верховній Раді розповіла, що Савченко вивели з сесійної зали через "загрози з її боку". Журналіст розповідав, що в її сумці знайшли гранату і зброю.

В цей же день Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.

Сама нардеп заявила, що дійсно принесли з собою нагородну зброю. Однак інформацію про те, що її вивели із залу, вона спростувала.

Пізніше, народний депутат від "народнго фронту" Дмитро Тимчук заявив, що демонстрація Савченко зброї є або бажанням похвалитися, або наявністю "високого інтелекту".

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".

Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Надія Савченко
Місце
УкраїнаКиїв
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