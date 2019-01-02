Норвежці пересідають на електромобілі: третина проданих нових авто - електрокари

Норвежці - світові лідери у сфері електромобільності. У 2018 році близько третини проданих нових автомобілів у країні становили електрокари.У 2018 році майже кожен третій проданий у Норвегії новий автомобіль був електрокаром. Про це в середу, 2 січня, повідомила незалежна автомобільна організація "Норвезька дорожна федерація" (NRF), передає агенція новин Reuters.

За даними NRF, загалом упродовж минулого року в Норвегії реалізовано 148 тисяч нових машин. На автомобілі з електроприводом припало 31,2 відсотка всіх проданих торік нових автівок. Ще 2017 року частка електрокарів у продажах у країні становила 20,8 відсотка. Однак значно виразніше про зростання обсягів продажів електромобілів свідчить порівняння з показниками 2013 року: ще п'ять років тому в Норвегії на електрокари припадало 5,5 відсотка продажів.

З метою скоротити обсяги викидів шкідливих речовин у атмосферу уряд Норвегії звільнив власників електромобілів практично від усіх податків та зборів, пов'язаних з користуванням. Крім того, власникам електрокарів надається й така перевага, як безкоштовне паркування.

Попри те, що Норвегія є сьогодні найбільшим експортером нафти та газу серед європейських країн, у ній зафіксовано найвищі продажі електрокарів у світі в розрахунку на кількість населення. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), яке враховує у своїй статистиці й гібридні автомобілі, в 2017 році у цій скандинавській країні частка екологічних автомобілів у продажах становила 39 відсотків - найвищий показник на планеті. На другому місці в 2017-му була Ісландія з 12 відсотками, у сусідній Швеції цей показник становив близько 6 відсотків.

Раніше уряд Норвегії ухвалив рішення з 2025 року заборонити реєстрацію нових автомобілів, які оснащені двигунами внутрішнього згоряння.