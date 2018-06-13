Норвегія проситиме США подвоїти військовий контингент на її території

Влада в Осло хоче, щоб кількість військових США у Норвегії збільшилась з 330 до 700 осіб. Їх спрямують на північ країни, ближче до кордону з Росією.Норвезька влада має намір подвоїти число американських солдатів у Норвегії. Як повідомив у вівторок, 12 червня, уряд в Осло, керівництво країни планує звернутися з відповідним проханням до Вашингтона. У разі позитивного рішення чисельність американських військових досягне 700 осіб. У 2017 році до Норвегії прибули 330 морських піхотинців із США, що викликало невдоволення з боку Росії.

Норвезький уряд хоче, щоб солдати дислокувались на півночі країни, ближче до кордону з Росією. Крім того, в Осло мають намір збільшити тривалість військової місії з нинішніх шести місяців до п'яти років.

"Захист Норвегії залежить від підтримки наших партнерів по НАТО, як це відбувається у більшості країн Альянсу", - наголосив міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Єнсен. Російське посольство в Осло поки не прокоментувало ініціативу норвезької сторони. Раніше, щоб заспокоїти Москву, Норвегія зобов'язалася не впускати іноземні війська в країну, якщо на неї не напали.

Минулого тижня дев'ять країн НАТО, включаючи Болгарію, Угорщину і Польщу, попросили керівництво Альянсу підняти питання про збільшення військової присутності в їхньому регіоні. З часу анексії Росією українського Криму та конфлікту на сході України НАТО неодноразово вдавався до військової присутності в регіоні. Норвегія є членом НАТО з 1949 року.