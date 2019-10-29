Нормандської зустрічі не буде: соратник Горбачова озвучив прогноз

Російський політолог, історик, соратник президента Радянського Союзу Михайла Горбачова Віктор Мироненко переконаний, що головна причина неефективності і мінського, і нормандського форматів – неготовність російської сторони змінювати свою позицію.

"Якщо інша сторона (Росія, - Ред.) вважає, що є тільки одна точка зору - їх, і друга – неправильна, то переговори стають безглуздими", – констатував він в блозі OBOZREVATEL.

"У мене таке враження, що у Володимира Володимировича Путіна є давно сформована позиція, погляд на те, якими він хотів би бачити відносини Росії і України, і ніяких інших поглядів на ці відносини він не сприймає", – сказав політик.

Володимир Путін

У цьому контексті він нагадав про те, що "позиція російської адміністрації за останні 3-4 роки залишається абсолютно незмінною. Єдина зміна, що сталася з моменту Мінських угод і нормандського формату, і всього іншого – це пропозиція президента Росії про використання миротворчого контингенту".

"Я не знаю, відбудеться чи не відбудуться нормандський саміт. Швидше, я припустив би, що він при цьому розкладі, при даній позиції сторін не відбудеться. А якщо він все ж відбудеться, то закінчиться він, швидше за все, нічим", – спрогнозував політик.

Як писав OBOZREVATEL, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Москва не вважає Україну такою, що виконала свої зобов'язання для відновлення роботи "нормандської четвірки".

Раніше про це під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром заявив Володимир Зеленський. Він повідомив, що розраховує на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом.

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