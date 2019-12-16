"Нормандської зустрічі" через 4 місяці не буде - Жебрівський

Анонсована 9 грудня у Парижі наступна зустріч "нормандської четвірки" не відбудеться ні через 4 місяці, ні через рік. Путін зрозумів, що активна частина громадянського суспільства в Україні не дозволить йому домогтися від Зеленського виконання всіх російських вимог по Донбасу і Криму.

Таку думку в інтерв’ю OBOZREVATEL висловив ексголова Донецької військово-цивільної адміністрації, лідер політичної партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.

"Україна отримала перепочинок. Наскільки він буде довгостроковим – важко сказати. Я, приміром, дуже сумніваюся, що "нормандська четвірка" ще раз збереться – чи через 4 місяці, чи через рік. Путін розраховував на Макрона і Меркель, а також на групи впливу на Зеленського в Україні. Був впевнений, що вони допоможуть йому влаштувати повзучу капітуляцію України. І раптом не отримав бажаного – в силу різних причин. Тому тепер зачаїться. І зачаїть злобу", - переконаний політик.

На думку Жебрівського, на хід переговорів кардинально вплинули ряд подій у Європі напередодні зустрічі у Парижі.

"У Франції напередодні перемовин випадково виявили базу російського ГРУ, де готувалися 15 вбивць. Макрон зіштовхнувся з черговими протестами в своїй країні. І він чітко заявив, що знає про ймовірну причетність РФ до організації цих протестів, коли саркастично зазначив на прес-конференції, що російських інтересів у пенсійному забезпеченні у Франції нема. А Меркель отримала ляпаса у вигляді вбивства громадянина Грузії, чеченця за походженням, на території Німеччини. І Путін навіть особливо не заперечував, що це Росія його вбила. Словом, Путін трошки "перетиснув" Європу перед "нормандською зустріччю", - зазначив Жебрівський.

Він також впевнений, що протести "Ні капітуляції" та активна позиція ряду українських політиків, лідерів думок та блогерів, які публічно висловлювалися щодо позицій, які президент Зеленський має принципово відстоювати на переговорах з Путіним, кардинально змінили порядок денний зустрічі "нормандської четвірки".

"Думаю, хід переговорів все це змінило кардинально. В оточенні Зеленського зовнішньою політикою займаються чимало вихідців з "95 кварталу", які мають родичів з російським громадянством, що переважно живуть в РФ, людей, які мають проросійську ментальність. І вони тягнули його на так званий "компроміс" з Росією, фактично, на повзучу капітуляцію. І якби не активна позиція пасіонарної частини суспільства – їм би це вдалося. Але пасіонарна частина суспільства прокреслила для Зеленського лінії, за які йому не можна було заходити. І він мусив їх дотримуватися", - підкреслив Жебрівський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 9 грудня у Парижі відбулася зустріч у "нормандському форматі" і перші перемовини Зеленського і Путіна. У ході зустрічі було досягнуто домовленостей про обмін полоненими, всеосяжне припинення вогню на Донбасі, розведення військ ще у трьох точках, які визначатиме контактна група у Мінську, а також імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

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