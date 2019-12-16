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16 грудня • оновлено в 17:04
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"Нормандської зустрічі" через 4 місяці не буде - Жебрівський

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Анонсована 9 грудня у Парижі наступна зустріч "нормандської четвірки" не відбудеться ні через 4 місяці, ні через рік. Путін зрозумів, що активна частина громадянського суспільства в Україні не дозволить йому домогтися від Зеленського виконання всіх російських вимог по Донбасу і Криму.

Таку думку в інтерв’ю OBOZREVATEL висловив ексголова Донецької військово-цивільної адміністрації, лідер політичної партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.

"Україна отримала перепочинок. Наскільки він буде довгостроковим – важко сказати. Я, приміром, дуже сумніваюся, що "нормандська четвірка" ще раз збереться – чи через 4 місяці, чи через рік. Путін розраховував на Макрона і Меркель, а також на групи впливу на Зеленського в Україні. Був впевнений, що вони допоможуть йому влаштувати повзучу капітуляцію України. І раптом не отримав бажаного – в силу різних причин. Тому тепер зачаїться. І зачаїть злобу", - переконаний політик.

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На думку Жебрівського, на хід переговорів кардинально вплинули ряд подій у Європі напередодні зустрічі у Парижі.

"У Франції напередодні перемовин випадково виявили базу російського ГРУ, де готувалися 15 вбивць. Макрон зіштовхнувся з черговими протестами в своїй країні. І він чітко заявив, що знає про ймовірну причетність РФ до організації цих протестів, коли саркастично зазначив на прес-конференції, що російських інтересів у пенсійному забезпеченні у Франції нема. А Меркель отримала ляпаса у вигляді вбивства громадянина Грузії, чеченця за походженням, на території Німеччини. І Путін навіть особливо не заперечував, що це Росія його вбила. Словом, Путін трошки "перетиснув" Європу перед "нормандською зустріччю", - зазначив Жебрівський.

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Він також впевнений, що протести "Ні капітуляції" та активна позиція ряду українських політиків, лідерів думок та блогерів, які публічно висловлювалися щодо позицій, які президент Зеленський має принципово відстоювати на переговорах з Путіним, кардинально змінили порядок денний зустрічі "нормандської четвірки".

"Думаю, хід переговорів все це змінило кардинально. В оточенні Зеленського зовнішньою політикою займаються чимало вихідців з "95 кварталу", які мають родичів з російським громадянством, що переважно живуть в РФ, людей, які мають проросійську ментальність. І вони тягнули його на так званий "компроміс" з Росією, фактично, на повзучу капітуляцію. І якби не активна позиція пасіонарної частини суспільства – їм би це вдалося. Але пасіонарна частина суспільства прокреслила для Зеленського лінії, за які йому не можна було заходити. І він мусив їх дотримуватися", - підкреслив Жебрівський.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 9 грудня у Парижі відбулася зустріч у "нормандському форматі" і перші перемовини Зеленського і Путіна. У ході зустрічі було досягнуто домовленостей про обмін полоненими, всеосяжне припинення вогню на Донбасі, розведення військ ще у трьох точках, які визначатиме контактна група у Мінську, а також імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

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Теми
Переговори Зеленського та Путіна мінські домовленості Обмін полоненими
Особи
Еммануель Макрон Володимир Путін Володимир Зеленський Ангела Меркель Павло Жебрівський
Теги
обмін Донбас Формула Штайнмаєра
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филя филя
филя филя
"активная позиция пассионарной части общества" - это которых петька автобусами привёз?)) некоторые бабки которым в магазин то тяжело сходить, аж за 800 км приехали)))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Уже давно понятно, что Украина не хочет возврата Донбасса: 1) задолженности по пенсиям (2.7 млрд. дол) не вернуть, ..2) нет денег на восстановление, а Европа отказала! 3).. там не те люди! Но и Донбасс не хочет в Украину! Здесь совпадение желаний! ТОГДА ЗАЧЕМ ВОЮЮТ? Европа поставит крест на Украине, санкции снимут ( киев не выполняет Минские договорённости), и Донбасс, после выборов под эгидой ОБСЕ - в России
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Когда скажут, тогда и сядет за стол, а нет, пустят Украину с молотка, как не кондицию..и предпосылки для этого уже есть.
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