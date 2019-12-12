"Нормандський" тупик: Портников пояснив реакцію Москви на зміну Мінських угод

Представник Росії в тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що ніяких змін в Мінських угодах не буде і бути не може.

Український журналіст, публіцист Віталій Портников вважає, що "назвати цю реакцію Гризлова передбачуваною – означає нічого не сказати взагалі". Таку думку він озвучив в статті для "Еспрессо".

Як пише Портников, те, що Росія не збирається брати участь у перегляді Мінських угод, було добре відомо і до зустрічі в Парижі. Він зазначив, що після неї російська позиція могла тільки посилитися через відсутність капітуляції, на яку розраховував президент Росії Володимир Путін.

Віталій Портников 24 Канал

"Напередодні зустрічі в Парижі Володимир Зеленський міг жити у фантазіях щодо того, що Володимир Путін хоче завершити війну на Донбасі – потрібно тільки з ним зустрітися і поговорити. А радники Зеленського могли давати своїм російським конфідентам будь-які запевнення про "конструктивність"начальника – тільки щоб задовольнити його безглузде бажання і влаштувати зустріч з Путіним", - підкреслив Портников.

За словами журналіста, тепер в небажанні Путіна завершувати конфлікт можна було переконатися.

"Потрібно визнати, що Путін зацікавлений в продовженні конфлікту для того, щоб мати важіль тиску на Україну і не збирається його закінчувати. Потрібно зрозуміти, що війна почалася і продовжується тому, що Росія хоче повернути Україну в свою зону впливу, а не тому, що в цій війні були зацікавлені Порошенко, "націоналісти" і "бариги". Треба зауважити, що конфлікт буде тривати, якими б не були ілюзії багатьох українських громадян. І завдання української влади – мінімізувати наслідки продовження цього конфлікту. Простіше кажучи – виключити саму можливість розширення агресії, кріпити обороноздатність, вживати заходів щодо зміцнення української ідентичності", - пояснює Портников.

Він звернувся до Зеленськогог та назвав його дії "післяпаризькими судомами", які доводять, в якому кутку той виявився.

"Навіщо готувати зміни в угоди, які ніхто, крім вас не збирається міняти? Навіщо імплементувати "формулу Штайнмаєра" в закон, який все одно ніколи не буде працювати? Навіщо все це? Це – імітація діяльності. А захист країни, державне будівництво – це не кіно, а реальність. Досить вже жити в дитячих фантазіях і імітувати діяльність, в якій ви не можете розібратися", - попередив президента Портников.

Раніше OBOZREVATEL писав, що після підсумків "нормандського формату" єдиним союзником президента України Володимира Зеленського є українські патріоти, які виступили проти капітуляції. Таку думку озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников

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