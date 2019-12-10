Нормандська зустріч: радник Горбачова назвав помилку Путіна

Російський політолог, історик, радник експрезидента СРСР Михайла Горбачова Віктор Мироненко заявив, що "нормандський саміт" 9 грудня продемонстрував "повну нездатність російської сторони домовлятися".

"Всі ще раз змогли переконатися в тому, що не випадково була розпочата ця гібридна війна, що в ній певною частиною російської еліти були поставлені абсолютно певні цілі", – зазначив він у блозі OBOZREVATEL.

На його думку, нормандський формат "не отримав перезапуску", який пропонував президент Франції Еммануель Макрон. "Переговори не отримали перезапуску, хоча формально вони і продовжені. І, думаю, що зустріч показала безглуздість подальших переговорів та їхню безперспективність", – заявив Мироненко.

Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Володимир Путін Офіційний сайт президента України

"Якщо одна зі сторін ні в яких переговорах не хоче міняти нічого навіть на йоту, то який сенс тоді проводити якісь переговори?", – додав він.

У цьому контексті політик зауважив, що найбільшою помилкою президента Росії Володимира Путіна він вважає "ухвалення політичних рішень, які потім не можуть бути змінені". "На жаль, рішення щодо України і все, що пов'язане з нею, було якраз із тих рішень, які, будучи раз ухваленими, потім дуже важко змінити, переграти тощо", – сказав він.

"Я дуже сподіваюся, що і президент Зеленський, і всі ті, хто в Україні серйозно думає про майбутнє своєї країни, теж зробили з цього відповідні висновки", – резюмував політолог.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт у "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було ухвалене комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі. Всі подробиці, фото та відео – у матеріалі OBOZREVATEL.

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