Нормандський саміт може не відбудуться у квітні – ЗМІ

Підготовку до зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у Нормандському форматі, найімовірніше, не встигнуть завершити до квітня, тому в цьому місяці вона не відбудеться.

Про це "Європейської правді" розповів представник офіційної Німеччини, який спілкувався з виданням не під запис. У виданні уточнили, що заява не є офіційною. Рішення про відстрочення саміту ще не ухвалено. Разом з тим, співрозмовник впевнений, що завершити підготовку до саміту вчасно не вдасться.

"Моя особиста думка, що саміт точно не відбудеться у квітні. Можливо, у травні, а можливо, і пізніше", – пояснив він.

ЗМІ заявили, що Нормандський саміт може не відбудуться в квітні

Представник Німеччини додав, що незважаючи на намір лідерів зібратися в квітні, є необхідність домовитися про результативну зустрічі, а цього поки немає.

"Важливіше результат. Краще трохи почекати і тоді отримати результат, щоб президенти їхали на саміт, вже маючи якісь домовленості ... Я дуже поважаю те, що ваші представники (які займаються Нормандією) завжди продовжують і діють далі, і далі, поки не вийде", – пояснив політик.

Також в Німеччині відзначили, що Україна тримає Берлін в курсі переговорів з РФ, зокрема, запрошує спостерігати за зустрічами в Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 грудня 2019 року лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було прийнято комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

Пізніше в Росії заговорили про зрив "нормандської зустрічі" в квітні.

18 лютого 2020 збройні формування РФ почали наступ на Донбасі. Збройні сили України зазнали важких втрат під час боїв.

Росія скликала Рада безпеки ООН, на якому і була жорстко розгромлена. США, Британія, Франція, Німеччина, Естонія та інші країни висловили підтримку Україні, рішуче засудивши підлі провокації Путіна і його маріонеток на Донбасі. Росію також звинуватили в тому, що вона не дотримується Мінських угод.

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