Затвердили 5 сценаріїв для Донбасу: Зеленський провів важливу нараду перед зустріччю з Путіним

У вівторок, 3 грудня, за участю президента України Володимира Зеленського відбулася координаційна нарада в рамках підготовки до саміту країн "нормандського формату".

На зустрічі, як повідомила пресслужба ОП, обговорювали та затвердили можливі сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Всього таких планів затверджено п'ять. "У рамках обговорення сценаріїв і вивчення деталей глава Української держави дав доручення головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчак найближчим часом відвідати територію проведення Операції об'єднаних сил", – зазначила пресслужба.

Вказується, що Зеленський чітко окреслив позицію про неприпустимість вирішення проблеми окупованих територій військовим шляхом, а тільки політико-дипломатичними методами.

Секретар РНБО Олексій Данилов зі свого боку висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів країна зможе повернути ОРДЛО і припинити військові дії.

"Вирішено, що перед зустріччю в "нормандському форматі" відбудеться засідання РНБО під головуванням президента України Володимира Зеленського", – йдеться в повідомленні.

Нарада president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що "нормандська зустріч" відбудеться в кінці листопада.

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у"нормандському форматі", у рамках якого повинні зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня в Парижі.

18 листопада в Кремлі підтвердили, що саміт призначений на 9 грудня у Франції. Незабаром з'ясувалося, що це відбудеться в Єлисейському палаці.

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