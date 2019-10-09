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10 жовтня • оновлено в 05:02
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Зеленський провів переговори з Меркель про "нормандський формат"

2.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський у середу, 9 жовтня, провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. Як зазначив на сторінці в Twitter посол України в Берліні Андрій Мельник, ця розмова між політиками є п'ятою за рахунком.

Під час бесіди піднімалася тема ситуації на Донбасі. За даними пресслужби президента, Меркель і Зеленський обговорили питання розведення військ поблизу Петровського і Золотого Луганської області, а також хід робіт із відновлення мосту поблизу Станиці Луганської.

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Ангела Меркель і Володимир Зеленський

Ангела Меркель і Володимир Зеленський

Вказується, що Зеленський високо оцінив вагому підтримку з боку канцлера в досягненні миру в Україні, її послідовну позицію в питанні санкцій щодо Російської Федерації, а також практичну допомогу Німеччини в реалізації політики реформ.

Меркель зі свого боку наголосила на незмінності позиції ФРН у підтримку України на шляху до встановлення миру на Донбасі. Вона заявила, що використовує майбутні контакти з партнерами в "нормандському форматі" для досягнення домовленості про дату проведення саміту.

Відзначимо, пресслужба канцлера Німеччини повідомила, що Меркель і Зеленський погодилися з тим, що умови для "нормандської" зустрічі були виконані після того, як 1 жовтня Тристороння контактна група домовилася про подальше відведення військ, місцеві вибори й особливий статус для Донбасу.

"Цей надзвичайно тісний довірливий особистий контакт двох лідерів наша найпотужніша політична зброя задля відновлення територіальної цілісності України!" – прокоментував розмову Мельник.

Як писав OBOZREVATEL, німецький канцлер Ангела Меркель після узгодження "формули Штайнмаєра" заявила, що це стало передумовою для проведення саміту в "нормандському форматі", проте не для зняття санкцій проти Росії.

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Особи
Володимир Зеленський Ангела Меркель
Місце
Україна
Теги
політика нормандський формат
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
С Меркель - "Ход работ по восстановлению моста"? Серьёзно,? Обос прикалывается или начальник участка Зеленский? Кто инициатор тел. разговора?
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
А вот напрасно Клоун развёл бабку насчёт отвода войск.Или постеснялся признаться, что об него нацики сегодня ноги вытерли?
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
И почему с украинской стороны не запустили белую ракету?
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