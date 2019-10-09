Зеленський провів переговори з Меркель про "нормандський формат"

Президент України Володимир Зеленський у середу, 9 жовтня, провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. Як зазначив на сторінці в Twitter посол України в Берліні Андрій Мельник, ця розмова між політиками є п'ятою за рахунком.

Під час бесіди піднімалася тема ситуації на Донбасі. За даними пресслужби президента, Меркель і Зеленський обговорили питання розведення військ поблизу Петровського і Золотого Луганської області, а також хід робіт із відновлення мосту поблизу Станиці Луганської.

Ангела Меркель і Володимир Зеленський

Вказується, що Зеленський високо оцінив вагому підтримку з боку канцлера в досягненні миру в Україні, її послідовну позицію в питанні санкцій щодо Російської Федерації, а також практичну допомогу Німеччини в реалізації політики реформ.

Меркель зі свого боку наголосила на незмінності позиції ФРН у підтримку України на шляху до встановлення миру на Донбасі. Вона заявила, що використовує майбутні контакти з партнерами в "нормандському форматі" для досягнення домовленості про дату проведення саміту.

Відзначимо, пресслужба канцлера Німеччини повідомила, що Меркель і Зеленський погодилися з тим, що умови для "нормандської" зустрічі були виконані після того, як 1 жовтня Тристороння контактна група домовилася про подальше відведення військ, місцеві вибори й особливий статус для Донбасу.

"Цей надзвичайно тісний довірливий особистий контакт двох лідерів – наша найпотужніша політична зброя задля відновлення територіальної цілісності України!" – прокоментував розмову Мельник.

Щойно відбулася Вже 5-а за ліком телефонна розмова между Президентом @ZelenskyyUa та федерального канцлера Ангели Меркель. Цей Надзвичайно тісній довірлівій особистий контакт двох лідерів - наша найпотужніша політична зброя Задля Відновлення теріторіальної цілісності України! pic.twitter.com/Qic63Xqm28 - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 9, 2019

Як писав OBOZREVATEL, німецький канцлер Ангела Меркель після узгодження "формули Штайнмаєра" заявила, що це стало передумовою для проведення саміту в "нормандському форматі", проте не для зняття санкцій проти Росії.

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