Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 21:18
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Питання закрите назавжди!" У Росії відповіли Зеленському на пропозицію щодо Криму

6.7т Читати матеріал російською

У Росії назвали плани президента України Володимира Зеленського застосувати переговори "нормандського формату" для обговорення повернення Криму "нереалістичними".

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, передає ТАСС. "Це питання для нас закрите назавжди", – сказав він.

Росіянин вважає, що питання Криму Росія обговорювати не буде ні в "нормандському форматі", ні на будь-яких інших майданчиках.

Новини
"Жодної води Криму": у Зеленського виставили жорсткий ультиматум

"Нормандський формат був створений для вирішення конфлікту на південному сході України. Для якихось інших речей він не призначений. Бажання президента України трохи не відповідають тим реаліям, які склалися за останні п'ять років, що минули з моменту створення формату", – сказав Руденко.

Відзначимо, раніше Володимир Зеленський заявив, що "нормандська" зустріч – це можливість повернення питання Криму на обговорення.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, на пресмарафоні 10 жовтня президент пояснив, що не може відкрито говорити про війну Росії проти України. Адже тоді йому доведеться вводити воєнний стан і йти з війною відбивати в окупантів Крим та Донбас.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Новини Криму Крим політика
Поділитися у Facebook
20
Коментарі
38
34
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Вопрос принадлежности Крыма решил не кто-нибудь, а его жители, и только они вправе решать его. Они решили быть с Россией, навсегда. Вопрос закрыт и обсуждению не подлежит.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Сокол Николай
Сокол Николай
Сколько вот таких "закрытых навсегда вопросов", по прошествии времени, открывались снова... СССР, социалистический лагерь, Варшавский договор, Берлинская стена... Всё пошло прахом, а ведь казалось незыблемым, на века... Кто бы в то время мог подумать... Пути Господни неисповедимы...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Сокол Николай, Коля, Крым, у вас оказался по недоразумению И этот казус был разрешен.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Фантомные боли Украины!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Блоги / думки

ads pixel