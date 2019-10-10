"Питання закрите назавжди!" У Росії відповіли Зеленському на пропозицію щодо Криму

У Росії назвали плани президента України Володимира Зеленського застосувати переговори "нормандського формату" для обговорення повернення Криму "нереалістичними".

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, передає ТАСС. "Це питання для нас закрите назавжди", – сказав він.

Росіянин вважає, що питання Криму Росія обговорювати не буде ні в "нормандському форматі", ні на будь-яких інших майданчиках.

"Нормандський формат був створений для вирішення конфлікту на південному сході України. Для якихось інших речей він не призначений. Бажання президента України трохи не відповідають тим реаліям, які склалися за останні п'ять років, що минули з моменту створення формату", – сказав Руденко.

Відзначимо, раніше Володимир Зеленський заявив, що "нормандська" зустріч – це можливість повернення питання Криму на обговорення.

Володимир Зеленський Колаж

Як писав OBOZREVATEL, на пресмарафоні 10 жовтня президент пояснив, що не може відкрито говорити про війну Росії проти України. Адже тоді йому доведеться вводити воєнний стан і йти з війною відбивати в окупантів Крим та Донбас.

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