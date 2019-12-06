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6 грудня • оновлено в 13:49
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"Нормандський формат": у Путіна підтвердили тет-а-тет із Зеленським

3.2т
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Президент Росії Володимир Путін планує провести 9 грудня у Парижі окрему зустріч із лідером України Володимиром Зеленським.

Про це заявив прессекретар глави держави-агресора Дмитро Пєсков, передає ТАСС. Він також додав, що Путін має намір зустрітися також із лідерами Франції та Німеччини – Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

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Пєсков зазначив, що на саміті буде "предметне і фахове обговорення" врегулювання конфлікту на Донбасі. "Уже за підсумками можна буде щось говорити", – наголосив представник Кремля.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про намір, створити "муніципальну варту", яка працюватиме в ОРДЛО. До цієї "варти" входитиме Нацгвардія України, представники ОБСЄ і представники окупантів на Донбасі. Гарант наголосив, що представників "з того боку" повинні вибирати з-поміж тих, хто "не стріляв, не вбивав", тобто не брав участі у бойових діях.

Пєсков відреагував на цю ініціативу, зазначивши, що вона обговорюватиметься на зустрічі у "нормандському форматі". Однак від детальних коментарів представник Кремля відмовився.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Пєсков заявляв, що на полях саміту "нормандської четвірки" окрема зустріч Путіна і Зеленського не планується. Він казав, що "жодних планувань за програмою немає".

  • А українська журналістка Яніна Соколова попередила Зеленського, що на "нормандському форматі" Путін лише спробує приспати пильність президента України видимістю примирення.

  • Нагадаємо, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що бачить старання Зеленського домогтися домовленостей з Москвою про мир та економічну співпрацю, однак засумнівався, що йому це вдасться.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Дмитро Пєсков Ангела Меркель Еммануель Макрон
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленский - жене: -Вечером иду на программу к Шустеру. -Выбивать деньги, которые Савик должен Коломойскому? -Ты не умеешь считать. Савик должен Бене $2 млн., а Беня мне - 10. Так что, за своим иду….
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Ляшко посоветовал Зеленскому на встрече с Путиным в Нормандском формате не быть бабушкой с половыми органами дедушки.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Львовская область (укр. Львівська область) — территориально-административная единица на западе Украины, образована 4 декабря 1939 года Указом Президиума Верховного совета СССР. Административный центр - город Львов....
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry, Львовской области 80 лет!
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