"Нормандський формат": у Путіна підтвердили тет-а-тет із Зеленським

Президент Росії Володимир Путін планує провести 9 грудня у Парижі окрему зустріч із лідером України Володимиром Зеленським.

Про це заявив прессекретар глави держави-агресора Дмитро Пєсков, передає ТАСС. Він також додав, що Путін має намір зустрітися також із лідерами Франції та Німеччини – Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель.

Путін і Зеленський

Пєсков зазначив, що на саміті буде "предметне і фахове обговорення" врегулювання конфлікту на Донбасі. "Уже за підсумками можна буде щось говорити", – наголосив представник Кремля.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про намір, створити "муніципальну варту", яка працюватиме в ОРДЛО. До цієї "варти" входитиме Нацгвардія України, представники ОБСЄ і представники окупантів на Донбасі. Гарант наголосив, що представників "з того боку" повинні вибирати з-поміж тих, хто "не стріляв, не вбивав", тобто не брав участі у бойових діях.

Пєсков відреагував на цю ініціативу, зазначивши, що вона обговорюватиметься на зустрічі у "нормандському форматі". Однак від детальних коментарів представник Кремля відмовився.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Пєсков заявляв, що на полях саміту "нормандської четвірки" окрема зустріч Путіна і Зеленського не планується. Він казав, що "жодних планувань за програмою немає".

А українська журналістка Яніна Соколова попередила Зеленського, що на "нормандському форматі" Путін лише спробує приспати пильність президента України видимістю примирення.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що бачить старання Зеленського домогтися домовленостей з Москвою про мир та економічну співпрацю, однак засумнівався, що йому це вдасться.

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