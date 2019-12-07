США звернулися до України з потужним посланням щодо "нормандському формату"

Напередодні зустрічі в "нормандському форматі" США заявили про непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою американського посольства в країні у суботу, 7 грудня.

"Сполучені Штати працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб і далі змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов'язання і почати процес мирного відновлення повного суверенітету України на Донбасі", – підкреслюється в тексті.

Представники посольства нагадали, що з 2014 року Штати виділили близько 3 млрд доларів на підтримку безпеки та інших напрямків, а також надавали допомогу в проведенні реформи правоохоронних органів, боротьбі з корупцією, судової реформи, реформи в оборонній сфері та розвитком демократичних інститутів.

"Ми послідовно говорили, що довготривалий успіх і стійкість України залежить від її прихильності реформам, зокрема боротьби з корупцією. Щоб досягти успіху, Україні потрібні віддані чиновники й сильні антикорупційні установи", – відзначили дипломати.

"Ми будемо стояти пліч-о-пліч з Україною, поки вона бореться з російською агресією", – сказано в заяві.

Ілюстрація 24 Канал

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня. Він неодноразово говорив, що "пора закінчувати цю війну".

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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